BILODEAU, Céline



À son domicile, le 4 octobre 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée subitement madame Céline Bilodeau fille de feu Lionel Bilodeau et de madame Annette Marceau. Elle demeurait à Saint-Damien-de-Buckland.de 13h à 15h,Par la suite, les cendres seront inhumées au cimetière de Saint-Damien-de-Buckland. Elle laisse dans le deuil sa mère madame Annette Marceau (feu Lionel Bilodeau); ses filles: Chantale (Claude Carrier) et Cathy (Claude-Pascal Noël); ses petits-enfants: Michaël Lachance (Élodie Rousseau), Sarah Lachance (Steven Bélanger-Boulet), Adam Bérubé, feu Samuel Bérubé; ainsi que leur père Jean-François Bérubé. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Réjeanne Bilodeau (René Lachance) et son frère Jean-Guy Bilodeau (Claude Boivin); ainsi que son plus grand ami monsieur Denis Béchard. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Madame Bilodeau a été confiée pour crémation à la