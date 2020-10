Changer l’air

J’ai publié un texte très critique du couvre-feu qui ne nomme pas son nom imposé par le gouvernement. Quelques personnes m’ont écrit pour me demander « coudon, Villeneuve, c’est quoi ta solution, si t’es si fin ? »

Jamais à court d’idées, Claudio va vous en proposer une, humblement, une approche alternative au confinement : la ventilation des lieux clos.

Les lieux clos

Depuis juillet, l’OMS et les CDC américains et européens admettent que la transmission de la COVID-19 par voie aérienne doit être considérée dans une stratégie de contrôle de la pandémie. Plus la science avance, plus on pense que la maladie circulerait principalement par événements super-propagateurs dans des lieux clos, mal ventilés et remplis de gens qui parlent, chantent ou crient, pour ensuite se diffuser dans la communauté.

Les anecdotes du karaoké ou du bingo vont dans le sens de cette hypothèse. Ça expliquerait pourquoi les avions sont des lieux sécuritaires en ces temps de pandémie : l’air y est changé souvent. Les nations asiatiques qui ont agi prioritairement dans ces endroits sont celles qui, au monde, obtiennent les meilleurs résultats face à la pandémie, en confinant moins leur population.

Manque de curiosité

L’Agence de la santé publique du Canada refuse encore de reconnaître que le virus se transmet par voie aérienne.

Qu’en est-il au Québec ? Une recherche dans les retranscriptions des points de presse tenus par le gouvernement démontre que chaque fois que la question de la ventilation des lieux clos a été abordée, ce n’était jamais à l’initiative des décideurs. Ce sont les journalistes qui posent des questions là-dessus.

Chaque fois, le directeur de santé publique répond que la voie aérienne n’est pas une source de transmission significative. Un manque de curiosité pour ce qui se fait ailleurs qui est dérangeant.

L’important, ce n’est pas de prétendre que la deuxième vague serait peut-être moins forte si on avait fait preuve de diligence quant à la transmission aérienne, en améliorant la ventilation dans les écoles, par exemple. Ce serait toutefois intéressant de savoir s’il est possible de reprendre nos activités plus rapidement en tenant enfin compte de celle-ci.