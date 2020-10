COVID-19: blitz d'inspections dans les milieux de travail

Alors que près de la moitié des éclosions de COVID-19 surviennent actuellement en milieu de travail, le ministre du Travail s'apprête à sortir l'artillerie lourde.

Il y a trop de délinquants et trop de relâchement. Québec lance donc un blitz d'inspections et de prévention dans les milieux de travail.

«De déployer nos inspecteurs partout sur le terrain, en commençant par les régions où c'est plus aigu», a dit jeudi Jean Boulet, ministre du Travail, en entrevue à LCN.

En tout, 300 nouveaux agents en prévention venant des ministères de la Santé, de l'Environnement et de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation seront mobilisés. Ils prêteront main-forte aux 300 inspecteurs de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

«Toutes ces personnes-là, ensemble, vont intervenir dans les milieux de travail, répondre aux questions, resensibiliser à l'importance de respecter les normes sanitaires», a ajouté le ministre.

En ce moment, l'un des secteurs les plus surveillés, est celui de la construction.

«On a dû utiliser des mesures un peu plus coercitives parfois. Il y a eu un peu plus d'une vingtaine de fermetures de chantiers de construction depuis le début de la pandémie», a fait savoir M. Boulet.

La CNESST a déjà mené plus de 12 000 inspections et 22 entreprises ont reçu un constat d'infraction, tandis que des milliers d'autres ont dû corriger le tir.

«Il y a des milieux de travail un peu plus délinquants. Il faut respecter la loi et [donner] des constats d'infraction. Il faut éviter de se rendre à cette mesure ultime là», a conclu le ministre.

Ces nouvelles inspections s'amorçaient mercredi et ne prendront fin que lorsque la deuxième vague se sera calmée.