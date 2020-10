COVID-19: le maire de Lévis s’inquiète de «l’explosion» des cas dans Chaudière-Appalaches

Visiblement préoccupé par «l’explosion» des cas de COVID-19 dans la région de Chaudière-Appalaches, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a lancé un nouvel appel au respect des règles sanitaires jeudi.

La région de Chaudière-Appalaches a enregistré, mercredi, son pire bilan depuis le début de la pandémie avec 98 nouveaux cas.

Ce jeudi, la Santé publique a confirmé 88 autres cas positifs et deux nouveaux décès, pour un total de 49 victimes depuis le début de la crise sanitaire.

Avant même d’être interrogé sur le sujet, le maire de Lévis a pris l’initiative de lancer un appel à ses citoyens, en marge d’un point de presse sur le lancement d’un site web pour favoriser l’achat local.

«Plus que jamais, on rappelle également la nécessité de respecter les consignes de la Santé publique. C’est extrêmement important, il faut le dire. On a une explosion des cas dans Chaudière-Appalaches, c’est un peu plus dramatique», a-t-il déclaré.

«Des fois, on a tendance à faire un petit relâchement mais le petit relâchement peut être une des conséquences... Le problème de ce virus-là, c’est qu’il se propage à la vitesse de l’éclair. Soyons prudents. C’est ce que je voudrais demander à nos concitoyens si on veut continuer à être capables de se déplacer, se rendre chez nos commerçants», a ajouté M. Lehouillier.

Ce dernier a également demandé aux citoyens d’être «respectueux pour nos commerçants qui continuent à travailler d’arrache-pied pour nous offrir des produits de base dont on a tous besoin».