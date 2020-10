COVID-19: plus de 2000 nouvelles infections au pays

La crise sanitaire se poursuivait jeudi au Canada, alors qu’en milieu d’après-midi, on déplorait 2022 nouvelles infections.

Sans surprise, c’est le Québec qui a signalé le plus grand nombre de cas. La Belle Province s’approche des 100 000 cas de la maladie à coronavirus, après avoir annoncé 1033 infections supplémentaires, portant son total à ce jour à 97 321 malades. De ce nombre, on déplore 6094 pertes de vie, dont 20 de plus annoncées jeudi.

L’Ontario doit aussi composer avec les soubresauts de la COVID-19. La province la plus populeuse au pays a comptabilisé 841 cas de plus, jeudi, ainsi que neuf décès, portant son bilan à 67 527 cas et 3071 morts.

Le Manitoba a annoncé 147 cas et quatre morts, alors que le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador ont ajouté respectivement trois et un cas à leur bilan.

«À l'heure actuelle, il y a 22 783 cas actifs au Canada et les dernières données nationales indiquent des moyennes quotidiennes de 2425 nouveaux cas (du 15 au 21 octobre) et de 74 719 personnes qui ont subi un test de dépistage, dont 3,1 % ont reçu un résultat positif (du 11 au 17 octobre)», a relaté l’administratrice en chef de la santé publique au Canada, la Dre Theresa Tam, dans sa déclaration quotidienne.

Selon elle, «le nombre de personnes gravement malades continue d'augmenter. Les données provinciales et territoriales indiquent qu'en moyenne près de 1000 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées dans les hôpitaux canadiens quotidiennement au cours de la dernière période de sept jours (du 15 au 21 octobre), dont environ 200 se trouvaient dans une unité de soins intensifs. Au cours de la même période, 24 décès liés à la COVID 19 ont été signalés en moyenne chaque jour».

La situation au Canada:

Québec: 97 321 cas (6094 décès)

Ontario: 67 527 cas (3071 décès)

Alberta: 23 402 cas (296 décès)

Colombie-Britannique: 12 057 cas (256 décès)

Manitoba: 3773 cas (47 décès)

Saskatchewan: 2496 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1097 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 322 cas (4 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 288 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 64 cas

Yukon: 17 cas

Territoires du Nord-Ouest: 8 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 206 385 cas (9862 décès)