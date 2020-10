OLIVER, Andrée Bouliane



Au CHUL de Québec, le 8 octobre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Andrée Bouliane Oliver, épouse de monsieur Harvey Oliver, fille de feu monsieur Paul-Émile Bouliane et de feu madame Marie-Josèphe Tremblay. Elle demeurait à Sillery, autrefois de Saguenay. Outre son époux, monsieur Harvey Oliver dont elle était encore amoureuse, elle laisse dans le deuil sa fille bien-aimée Jacqueline et son fils adoré Vance (Anne-Hélène Bouchard); ses chers petits-enfants: Sydney et Brandon. Elle était la sœur de feu Jean-Guy Bouliane, Roch Bouliane (Claire) et feu Bernard Bouliane (Rita); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Oliver : Bruce Oliver (feu Judy), feu Jim Oliver (Margot) et William Oliver (Mimi); ainsi que de nombreux cousins, cousines, nièces, neveux et amis. Andrée était une passionnée de la vie et centrée sur sa famille. Elle était une femme magnifique, intelligente, ayant des talents musicaux et artistiques, jardinière et excellente cuisinière. Très impliquée dans sa communauté, elle a dédié beaucoup d'années aux bénévolats auprès des Chatelaines, de la Maison Notre-Dame, Palli-Aide Saguenay et de l'Hôpital de Chicoutimi.