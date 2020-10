THIVIERGE, Cécile Fiset



À Lévis, le 10 octobre 2020, à l'âge de 107 ans et 2 mois, est décédée madame Cécile Fiset Thivierge, épouse en premières noces de feu monsieur Noël Brousseau et en secondes noces de feu monsieur Albert Thivierge. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Benoît Brousseau (Céline Bellerose) et Ginette Thivierge (Denis Bisson); ses petits-enfants : David, Sébastien (Ariane Gilbert), Marie-Ève et Josiane Brousseau (Dominique Trudel); ses arrière-petits-enfants : Alexandre, Jade, Matis, Laurijane, Augustine, Etienne, Philippe, Julien et Rosalie; ses arrière-arrière-petits-enfants: Léa-Rose et Nathaniel, ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca.