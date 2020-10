MARTEL, Raynald



Au CHUL, Québec, le 14 octobre 2020, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédé monsieur Raynald Martel, époux de feu madame Georgine Fiset. Il demeurait à Donnacona.auet de là, au cimetière Ste-Agnès de Donnacona. Monsieur Martel laisse dans le deuil ses enfants : Serge (feu Christiane Mayville, Ginette Auger), Sonia (Jean-Marie Auger), Alain (Linda Robitaille), Josée (Paul Chabot); ses petits-enfants : Benoit, Luc (Anaïs Gignac), Caroline (Jean-François Desgagné); Sébastien (Corinne Venturi), Cynthia (Jean-Christophe Beaudet); Emanuelle et Sarah (Olivier Leblanc); Gabriel et Rafaël; ses arrière-petits-enfants : Aurélie; Elliot, Adèle et Hubert; Emma, Victoria et Alexis; Benjamin et Théodore. Il était le frère et le beau-frère de feu Gérard, feu Marguerite (feu Philippe Frenette), feu Rose-Aimée (feu Henri Plante), feu Gilles (Gisèle Germain) ; feu Jean-Charles Fiset (feu Lucille Therrien, feu Lucie Renaud), feu Jeannette (feu Paul Denis), Paulette, Jean-Guy, Robert (Monique Piché). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel soignant du CLSC de Donnacona et au Dre Johanne Frenette pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC, C.P. 460, Succ. L, Toronto, On, M4P 9Z9, www.coeuretavc.ca