PARIS, Yolande



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 octobre 2020, est décédée paisiblement madame Yolande Paris, à l'âge de 86 ans et 11 mois. Elle était l'épouse de feu Lionel Brisson. Elle demeurait à Portneuf, autrefois de Deschambault. Nous disons au revoir à une mère aimante, une grand-mère bienveillante et une arrière-grand-mère affectueuse.Elle laisse dans le deuil ses neuf enfants : Louisette, Alain (Johanne Bilodeau), André (Marianne Vézina), France, Josée (Julien Michaud), Yvan (Suzanne Lemay), Denise (Denis Paquin), Paul (Johanne Savard) et Colette; ses petits-enfants : Fanny, Pascale, (leur mère Line Julien), Frédérick, Anykim, Véronique, Valérie, Patrick et Pierre-Luc; ses arrière-petits-enfants : Maddy, Maélie et Jenny; ses frères et sœurs : Marcel, Réjean, Réjane et Lorraine ; ses belles-sœurs de la famille Brisson : Jeanine, Monique, Gabrielle et Claire Nadeau. Elle est partie rejoindre ses frères : René, Ghislain et André : ses beaux-frères et belles-sœurs : Marius, Simone, Adrien, Rita, Gérard, Émilienne, Gilles et Jacqueline. Elle laisse dans le deuil également plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s, sans oublier ses compagnons de la Résidence Portneuvienne. Des remerciements au CHSLD St-Augustin et à l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués à notre mère lors de son bref séjour parmi eux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.