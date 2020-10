ANCTIL, Dolorès Gingras



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 7 octobre 2020, est décédée à l'âge de 88 ans et 9 mois, dame Dolorès Gingras, épouse de feu monsieur Robert Anctil. Elle était la fille de feu Charles-Edouard Gingras et de feu Jeannette Martin. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-La-Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au, de 11 h à 13 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière des Pins. Elle était la mère de: feu Diane, feu Lise (Claude Morin), Gaétan (Sylvie Sirois), Gilles, feu Serge (Manon Miville), Danielle, Nelson, Carol, Jean-Guy, Mario (Annie Lizotte), Steeve (Martine Rochette), Sonia; et la grand-mère de: Dany et Sandra, Stéphane (Karine Dionne), Patrick (Tina St-Pierre) et feu Daniel, Jonathan (Vanessa Harton), Martin-Luc, Mélanie, Marie-Pier, Cynthia, Keven, Vanessa, Kelly, Shana-Lee, Tiffany, Mélissa, Mélodie et leurs enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Cécile (Gilles Lafrance), Henri-Paul (Hélène Dumoulin), Jean-Charles (Normande Ouellet), Robert (Claire Bélanger), Michel (Doris Bédard), Rita (feu Arthur Beaulieu), Nicole-Monique. Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel soignant de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, (pq.poumon.ca). Des formulaires seront disponibles au salon. Direction funéraire