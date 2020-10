LAFRENIÈRE, Francine



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Francine Lafrenière survenu à l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec. Entourée de ses proches, elle nous a quittés le vendredi, 16 octobre 2020, à l'âge de 59 ans. Elle était la fille de dame Lisette Plante et de monsieur Yvon Lafrenière. Native de Rouyn-Noranda, elle demeurait à Québec. Outre ses parents, Francine laisse dans le deuil sa sœur Darquise (Ronald Sirois); ses nièces Ariane et Marie-Pier; ses précieuses amies, ainsi que plusieurs parents et camarades.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Il vous sera possible de visionner la liturgie en direct ou en reprise en allant sur le site Internet de Lépine Cloutier Athos. Ce service est accessible à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone intelligent, pour tous ceux qui ne peuvent assister à la cérémonie sur place. À l'avis de décès, veuillez cliquer sur le pictogramme "captation des rituels" pour accéder à la cérémonie.La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, particulièrement, le département de neuro-chirurgie et celui des soins intensifs du 4e étage pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 683-8666.