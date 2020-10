BOUCHARD, Pauline Tremblay



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 13 octobre 2020, à l'âge de 82 ans et 11 mois, entourée de ses enfants Alain et Ann, est décédée dans la sérénité dame Pauline Tremblay, épouse de feu monsieur Eddy Bouchard.Elle laisse dans le deuil son fils Alain (Nicole Desrosiers), son petit-fils Mickel Desrosiers; sa fille Ann (André Paquin), Myriam, Michael et ses princesses: Chloé, Kaylie et Elia; ses frères et sœurs: Gaston (Doris), Robert (Arlette), Cécile, Jean-Marc (Charleen), Christiane (Jacques), Denis (Nathalie), Pierre-Paul, Martine (Jasmin); ainsi que de nombreux neveux, nièces, ami(e)s et sa belle chatte qu'elle adorait. Elle est partie rejoindre son mari Eddy et sa fille Sylvie qui devaient l'attendre ainsi que ses frères: Roger et Raymond et ses sœurs: Rose, Marina, Charlotte et Michele. Un remerciement spécial à sa sœur de cœur Arlette Guy pour son support, son écoute et ses nombreux appels téléphoniques à Pauline. Un merci aux médecins du GMF 4 Bourgeois, Dre Marie-Josée Filion et Dre Marie-Claire Lemay et aux infirmières Brigitte Gagnon, Andrée Côté pour votre soutien, votre disponibilité, votre gentillesse et les bons soins apportés à Pauline. Merci également au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, spécialement au Dr Pierre D'Amour et l'infirmière clinicienne Caroline Bélanger d'avoir pris soin d'elle durant les dernières années et de m'avoir rassurée en tout temps. AnnLa direction des funérailles sera confiée à la maison