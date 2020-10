CHANTAL, Émilienne Vallières



Au Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet, le 11 octobre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Émilienne Vallières, épouse en premières noces de feu monsieur Émilien Chantal et en secondes noces de feu monsieur Fernand Boivin. Elle était la fille de feu dame Marie-Louise Labranche et feu monsieur Eugène Vallières. Elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christian, Guylaine (Francis Grégoire), Daniel (Manon Rouillard), Édith (François Bédard), Martin et Raynald; ses petits-enfants: Nadia, Christine, Boby, Paméla, Danny, Christina, Julien, Alyson, Alycia, Sabrina et Cassandra; ses arrière-petits-enfants: Ariel, Jordan, Even et Brandon; ses frères et sœurs: feu Lucia (feu Emmanuel Kenny), feu Marie-Jeanne (feu Jean-Paul Martel), feu Robert (feu Céline Légaré), feu Ovila (Lucille Rodrigue), Régina (Raymond Bernier) et feu Germaine (feu Georges-Henri Rousseau). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Chantal et Boivin, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'Hébergement Champlain-Chanoine-Audet pour leur empathie, leur dévouement et les bons soins prodigués