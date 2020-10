VOHL, Joël



À Québec, le 23 juillet 2020, à l'âge de 49 ans, est décédé subitement monsieur Joël Vohl, fils de monsieur Rémy Vohl et de feu madame Claire Julien. Autrefois de Saint-Marc-des-Carrières, il demeurait à Québec.La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 9h à 10h45, suiviLes cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son père Rémy, monsieur Vohl laisse dans le deuil : ses frères et sa sœur ainsi que ses belles-sœurs et son beau-frère : Jasmin et Maude Lemieux, Syndie et Olivier Rivard, Dany et Margreet Drijfhout; son filleul Alexis et ses neveux et nièces : Mathieu, Jules, Simone et Zoey qu'il aimait tant; sa marraine Mariette Julien (son parrain feu Jean-Guy Naud) (Marc Soulard), de nombreux oncles et tantes, cousins et cousines des familles Vohl et Julien, ainsi que ses amis. La famille tient à témoigner toute sa reconnaissance au Dr Paul Jacques, à Mme Céline Grenier, ainsi qu'à toute leur équipe dévouée de SIM-V pour leurs bons soins et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière, local J-9000, Québec (Québec), G1J 2G3, téléphone : 418 663-5155. Le formulaire est disponible en ligne via leur site web : https://www.jedonneenligne.org/fiusmq/INMEMO/.