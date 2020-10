HARVEY, Madeleine



Au Centre Hospitalier de La Malbaie, le 21 septembre, est décédée dame Madeleine Harvey, épouse de feu M. Hervé Asselin. Elle demeurait à La Malbaie. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance auxvendredi 23 octobre de 19h à 22h.jour des funérailles, de 8h30 à 10het l’inhumation se fera au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Johanne (Murray Gagné), Suzanne et Louis (Anne-Marie Brunet), ses petits-enfants: Marie-Andrée Villeneuve (Dominique Laroche), Delphine Brunet-Asselin (Charles Létourneau), Camille Brunet-Asselin et Virginie Brunet-Asselin, ses arrière-petits-enfants: Florence, Maude et Louis Laroche; ses belles-sœurs: Hélène Asselin, Berthe-Hélène Dufour, Marie-Paule Savard, Yvette Riverin, Angéline Villeneuve et Nicole Boivin; ses beaux-frères: Jean-Baptiste Bergeron, Normand Langevin et Marcel Brassard; ainsi que neveux, nièces et amis(es). La famille tient à remercier son médecin, Dre Danielle Gonthier, le personnel du Centre Hospitalier de La Malbaie, du CLSC et de l’Agence Pour Vivre Chez Soi et celui de la Résidence des Bâtisseurs pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fabrique St-Laurent-de-Charlevoix (église St-Étienne La Malbaie) ou à la Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie.