[EN DIRECT 22 OCTOBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

Monde

Cas: 41 261 631

Décès: 1 131 863

Canada

Cas: 205 954, 96 288 au Québec

Décès: 9826, 6074 au Québec

TOUTES LES NOUVELLES DU 22 OCTOBRE 2020

6h19 | Covid: la ministre belge des Affaires étrangères en soins intensifs.

AFP

La ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, 45 ans, a été placée en soins intensifs en raison d’une contamination à la COVID-19, a indiqué jeudi sa porte-parole à l’AFP, précisant cependant que « sa situation n’est pas inquiétante ».

« Elle est allée à l’hôpital hier soir », puis a « rejoint les soins intensifs », a déclaré cette porte-parole. « Elle est consciente et elle communique. Sa situation est relativement OK », a-t-elle ajouté.

6h18 | Virus: la situation en Allemagne « est très grave ».

AFP

Le regain de l’épidémie de COVID-19 en Allemagne rend la situation « très grave », a averti jeudi l’autorité sanitaire de référence qui estime encore possible de la contenir à condition de respecter les gestes barrières.

« La situation est devenue globalement très grave », a déclaré lors d’une conférence de presse Lothar Wieler, président de l’institut de veille sanitaire Robert Koch, alors que le pays a enregistré un nouveau record de nouvelles infections, avec 11 287 cas supplémentaires en 24 heures, selon des chiffres publiés jeudi.

6h17 | Covid en France: pas de marché de Noël à Strasbourg.

AFP

La maire écologiste de Strasbourg dans l’est de la France, Jeanne Barseghian, a annoncé jeudi que la ville renonçait à son célèbre marché de Noël face à l’aggravation de la situation sanitaire, en supprimant les 300 chalets habituels, mais en maintenant des animations.

« J’ai pris la décision de privilégier le scénario sans chalets », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

Un grand sapin, place Kléber au cœur de la ville sera toutefois érigé et des « animations » ou des « déambulations d’artistes » sont maintenues a-t-elle ajouté.

La ville a dépassé « le seuil d’alerte maximale » concernant le coronavirus a-t-elle fait valoir, ajoutant que « Strasbourg n’est pas dans une bulle » et que « dans le reste de l’Europe, les restrictions sont de plus en plus forte et notamment en Allemagne », à quelques kilomètres.

Début octobre, la capitale alsacienne espérait encore maintenir son marche de Noël multiséculaire, au prix d’adaptations pour faire face à la crise sanitaire.

2h45 | Le premier ministre de l’Alberta Jason Kenney est en isolement après avoir été en contact avec la ministre des Affaires municipales contaminée à la COVID-19.

Jim Wells/Calgary Sun/QMI Agency

1h00 | Une mère monoparentale de six enfants en phase terminale est persuadée que son cancer généralisé aurait été diagnostiqué plus tôt sans la COVID-19.