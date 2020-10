BOLDUC, Conrad



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 7 octobre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Conrad Bolduc, époux de dame Gisèle Lafontaine. Il était le fils de feu monsieur Georges Bolduc et de feu dame Yvonne Nicholson. Il demeurait à Beaupré.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Gisèle, ses enfants et sa belle-fille: Michel (Monique Girouard), Diane (feu Pierre Lacroix) et il était le père de feu François; ses petits-enfants: Véronique, Alexandre (Anne Lavoie), Laurie, Michael (Francesca Houle) ainsi que deux arrière-petites-filles: Naomi et Chloé; sa sœur Christiane (Clément Bolduc) et son frère Paulin (Inez Howard); les enfants et petits-enfants de sa belle-fille Monique: Hélène Gazaille, Benoit Gazaille (Martine Ranger), France Gazaille-Charron (Gabriel Charron), Anabelle, Isaac, Mathias, Jasmine, et Mikayla. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la qualité des soins prodigués à Conrad. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/