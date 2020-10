GAUTHIER, Anita



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 11 octobre 2020, à l'âge de 92 ans et 2 mois, est décédée madame Anita Gauthier, épouse de feu monsieur Roland Lachance. Elle était la fille de feu madame Alberta Crépeault et de feu monsieur Léhude Gauthier. Elle demeurait à St-Tite-Des-Caps.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 24 octobre 2020, de 10 h 30 à 13 h 30.L'inhumation se fera au cimetière paroissial de St-Tite-des-Caps. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gisèle (feu Jacques Thibodeau), Ghislain (feu Sylvie Bernard), Albertine Bouchard; ses petits-enfants: Nadia Thibodeau (Pascal Forget), Frédéric Thibodeau, Sylvain Lachance, Mélissa Lachance (Marc-André Boivin), ses arrière-petits-enfants: Hayden et Nohan Boivin Lachance; ses frères Robert (Lucille Duclos) et René (Margaret Laurent); ses belles-sœurs de la famille Lachance : Germaine (feu Fortunat Guérin), Henriette (feu Roland Marceau et Yvette (feu Roland Bhérer), plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). Elle était la mère de Yvon Lachance, la soeur de Antoinette (Léopold Lachance), Maurice (Yvette Laurent), Amédée (Anita Labbé), Philippe (Pauline Bouchard), Rita (Gérard Lachance) et Pauline (Jean-Marie Boivin) tous décédés et elle était également la belle-soeur des membres de la famille Delphis Lachance qui nous ont quittés. La famille tient à remercier le Dr Alain Lavoie et le personnel du CLSC Orléans (Beaupré) pour la qualité des soins prodigués. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0.www.jedonneenligne.org/fonationhsab