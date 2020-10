DENIS, Carmen



À l'Institut de cardiologie et de pneumologie du Québec (IUCPQ), le 15 octobre 2020, est décédée à l'âge de 80 ans madame Carmen Denis, épouse de feu monsieur André Petitclerc. Elle était la fille de feu monsieur Lauréat Denis et de feu dame Marie Blais. Elle demeurait à Québec.Par la suite, l'inhumation se fera au cimetière de Loretteville. Elle laisse dans le deuil ses fils: Éric et Benoît; son frère: Raymond (Thérèse Morin); sa sœur: Louisette (Réjean Martel); ses beaux- frères et ses belles-sœurs des familles Denis et Petitclerc: Jeannette Robitaille, Lucille Hudon, François Petitclerc, Georgette Robitaille, Thérèse Petitclerc (Gaston Ménard), Jos Petitclerc (Huguette Larrivée) et Marie Petitclerc; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathies via notre courriel.