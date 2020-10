Géants du web: les médias déplorent des «pratiques monopolistiques»

Les principaux médias d’information au pays fustigent une nouvelle fois les «pratiques monopolistiques de Google et de Facebook» et implore Ottawa de s'y attaquer une fois pour toutes en lui suggérant d'adopter le modèle australien.

Dans une nouvelle sortie jeudi, le collectif qui représente plus de 90 % du lectorat des médias d'information au Canada ne s’explique pas que les démocraties ne puissent pas mieux réguler le pouvoir et la domination des deux géants du web.

Les éditeurs canadiens rappellent que rien qu’au pays, Google et Facebook contrôlent 80 % de tous les revenus publicitaires en ligne.

«Ils utilisent leur contrôle monopolistique non seulement pour détourner la publicité des éditeurs de médias d'information, mais aussi pour détourner les millions de revenus publicitaires investis sur les sites de médias d'information», peut-on lire dans un communiqué de Médias d'Info Canada, qui représente l'industrie des médias imprimés et numériques du Canada, comme Québecor, Postmedia, «Globe and Mail» ou La Presse.

Le collectif en appelle au leadership du gouvernement Trudeau sur ces questions importantes.

«Publier de vraies nouvelles coûte de l'argent, et Google et Facebook - deux des plus grandes entreprises du monde - ne peuvent continuer à être autorisés à faire du resquillage sur le dos des éditeurs de médias d'information canadiens qui produisent des contenus d'actualité, sans que ces derniers ne soient compensés de manière équitable», a soutenu Jamie Irving qui préside le groupe de travail de Médias d'Info Canada.

Ce dernier qui est aussi le vice-président de la société d'édition Brunswick News Publishing a insisté sur le fait que «les Canadiens apprécient des médias d'information forts, diversifiés et indépendants», soulignant qu’ils sont «sont essentiels à notre démocratie».

Modèle australien

Par ailleurs, les éditeurs estiment que le Canada peut suivre le modèle adopté par l’Australie et qui permet, souligne-t-on, de contrer «ces pratiques monopolistiques et de niveler les règles du jeu dans le domaine numérique, sans frais pour les contribuables et sans qu'il soit nécessaire d'imposer des frais d'utilisation ou d'autres mesures».

En l’occurrence, là-bas, les éditeurs forment une unité de négociation collective pour négocier une compensation pour l'utilisation de leur contenu et de leur propriété intellectuelle, le tout avec l'approbation du gouvernement

De plus, un code de conduite a été mis en place afin de s'assurer que les monopoles du web n’aient plus recours à de nouveaux algorithmes et artifices pour étendre leur domination du marché et «enraciner des pratiques de concurrence déloyale», dit-on.

En outre, des amendes de plusieurs centaines de millions de dollars sont aussi prévues, et ce, pour une seule infraction.

Dans un rapport préparé pour Médias d'Info Canada, on indique que si le code australien était introduit au Canada, les éditeurs seraient en mesure de récupérer 620 millions $ de revenus annuels à titre de compensation concurrentielle pour la fourniture de contenu d’information.

Dévoilé fin juillet par le gouvernement australien après 18 mois de négociations infructueuses entre les géants du web, le code de conduite contraignant doit être adopté bientôt par le parlement de ce pays.