Irlande: la police arrête onze personnes manifestant contre le reconfinement

La police irlandaise a annoncé avoir arrêté jeudi soir onze personnes qui protestaient à Dublin contre le reconfinement imposé à tout le pays pour tenter de freiner la progression de la pandémie de la COVID-19.

• À lire aussi: [EN DIRECT 22 OCTOBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

• À lire aussi: 40 000 nouveaux cas en France en 24 heures, extension du couvre-feu

Une centaine de personnes ont défilé dans le centre de Dublin jeudi soir sous une banderole proclamant « mettez fin au confinement », provoquant l’intervention de policiers antiémeutes accompagnés de chiens.

Selon un porte-parole de la police, les manifestants ont été informés qu’ils violaient les dispositions anti-COVID-19 et ont été « invités à se disperser ». Mais onze d’entre eux ont été interpellés « après des incidents troublant l’ordre public » dans le quartier commerçant de la capitale.

Pour espérer « célébrer Noël correctement », selon le premier ministre Micheal Martin, l’Irlande a pris les mesures les plus dures d’Europe. Elles sont entrées en vigueur mercredi à minuit : toute la population est reconfinée pour six semaines, les commerces non essentiels sont fermés, mais les écoles resteront ouvertes.