Jake Virtanen et les Canucks règlent le dossier

L’attaquant Jake Virtanen a évité l’arbitrage salarial en concluant une entente de deux ans avec les Canucks de Vancouver, jeudi.

Le joueur de 24 ans touchera 2,55 millions $ par campagne, lui qui devait présenter ses arguments mercredi prochain.

Même si les négociations lui ont paru très longues, plusieurs raisons ont convaincu Virtanen de s’entendre avec les Canucks, notamment la possibilité d’avoir une place de choix parmi le groupe d’attaquants. Le départ de Tyler Toffoli pour Montréal lui a ouvert une porte et il compte bien en profiter.

«Évidemment, j'aimerais évoluer au sein du top 6 et avoir plus de responsabilités, a-t-il révélé au site LNH.com. Je l'espère vraiment. Je veux être en mesure de prouver à l'équipe et à mes coéquipiers que je peux y jouer et être constant soir après soir. C'est une occasion que je dois saisir.»

L’avenir est prometteur

Virtanen s’est également dit encouragé par le beau parcours en séries éliminatoires de Vancouver, qui a atteint les demi-finales de l’Association de l’Ouest. Le futur est prometteur en Colombie-Britannique et il voulait y prendre part.

«L'avenir est radieux dans l'organisation des Canucks, a assuré Virtanen. Il y a tellement de jeunes joueurs talentueux et avec les gestes que nous avons posés, je pense que l'avenir est encore plus prometteur.»

Au cours de la dernière saison, Virtanen a inscrit 18 buts et autant de mentions d’aide pour 36 points en 69 rencontres, ajoutant trois points en 16 parties éliminatoires. Sixième choix au total en 2014, le Britanno-Colombien a amassé 95 points, dont 50 filets, en 279 matchs en carrière dans la Ligue nationale.

«Jake a continué d'améliorer son jeu dans les deux sens de la patinoire et demeure un joueur qui contribue offensivement en utilisant sa vitesse et son gabarit pour créer des occasions de marquer, a indiqué le directeur général Jim Benning. Nous avons hâte de le voir progresser davantage cette année en aidant notre équipe à connaître du succès.»

L’ailier a terminé cette année un pacte de deux ans et de 2,5 millions $ en tout.