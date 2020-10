Photo courtoisie

Le 15e souper-bénéfice printanier de la Fondation Réno-Jouets a dû, évidemment, être annulé en raison de la pandémie. L’événement a été remplacé par un spectacle exclusif en ligne d’André-Philippe Gagnon intitulé Le don de faire rire tenu le 30 septembre dernier à l’hôtel Plaza Québec. Une centaine de participants ont pu assister en personne à l’événement de façon totalement sécuritaire, les autres dans le confort de leur foyer via une captation privée. Résultat : plus de 30 000 $ ont été amassés pour la Fondation Reno-Jouets qui vient en aide aux enfants, en offrant des jouets recyclés et remis à neuf à des organismes venant en aide aux enfants. Jusqu’à présent, c’est plus de 900 000 jouets qui ont contribué à leur bonheur. https://www.fondationreno-jouets.ca/

Pierre-Luc Bergeron et Maxime Beaulieu, les deux « B » du club B2golf du 710 rue Bouvier #155, à Québec, se préparent à l’approche de la prochaine saison intérieure de pratique de golf (photo), qui sera sans aucun doute différente des autres saisons, en s’assurant que toutes les mesures sanitaires appropriées seront mises en place afin que tous leurs membres, clients et employés soient en sécurité. Les deux B prévoient aussi une augmentation de l’achalandage cet hiver en raison des restrictions de voyage, c’est pourquoi ils vous suggèrent de réserver votre abonnement dès maintenant avant qu’ils n’affichent complet. Renseignements : https://www.b2golf.ca/

Voici la Licorne rose (photo) de Monsieur Cocktail, un nouveau sirop à cocktail (melon d’eau et rhubarbe) lancé récemment dans le contexte de « Québec ville en rose » qui se tient chaque année en octobre, mois de la sensibilisation au cancer du sein. Monsieur Cocktail versera 0,25 $ par bouteille vendue à la Fondation du CHU pour le CMS (Centre des maladies du sein), et ce tout au long de l’année. Jusqu’au 30 octobre, c’est 1 $ par bouteille vendue (au lieu de 0,25 $) qui sera remis à la Fondation du CHU. https://shop.monsieur-cocktail.com/

Michel-Luc St-Pierre, directeur général de Doyon Després, m'annonce l’acquisition d’Alimex, distributeur d’équipement de cuisine neuf et usagé dans le domaine de la restauration, de l’hôtellerie et de l’institutionnel. Située au cœur du Plateau Mont-Royal, cette succursale permet à Doyon Després, plus important distributeur d’équipement de cuisine au Québec, de faire son entrée sur l’île de Montréal, un projet sur lequel travaillait la direction depuis longtemps. Avec cette transaction qui lui confère une huitième succursale à travers la province, Doyon Després, qui a pignon sur rue sur la rue Marais à Québec, poursuit sa croissance et confirme sa position dominante dans le marché comme le plus important distributeur d’équipement de cuisine au Québec.

Leslie West (photo), guitariste, chanteur et auteur-compositeur américain, membre fondateur du groupe hard rock Montain (Mississippi Queen), 75 ans... Helmut Lotti, chanteur belge, 51 ans... Stéphane Quintal, adjoint du préfet de discipline de la Ligue nationale de hockey (LNH), 52 ans... Jeff Goldblum, acteur américain, 68 ans... Raymond Bachand, ex-ministre des Finances du Québec, 73 ans... Claude Charron, ex-animateur (TVA), 74 ans... Yvan Ponton, comédien, acteur et animateur québécois (RDS) 75 ans... Catherine Deneuve, actrice française, 77 ans... Christopher Lloyd, acteur américain, 82 ans.

Le 22 octobre 2015 : L’abbé Antoine Bouchard (photo) 83 ans, organiste, professeur d’orgue à l’UL (1961-1997) et directeur de l’école de musique de l’Université Laval (1977-1980)... 2018 : Gilberto Benetton, 77 ans, chef d’entreprise italien, cofondateur et codirecteur, avec ses frères et sa sœur, du groupe Benetton... 2017 : Daisy Berkowitz, 49 ans, musicien américain qui fut le premier guitariste et le cofondateur de Marilyn Manson... 2014 : Nathan Cirillo, caporal membre de la garnison des Argyll & Sutherland Highlanders du Canada, des réservistes basés à Hamilton... 2013 : Marylou Dawes, 80 ans, pianiste canadienne... 1998 : Jean Rafa, 88 ans, fantaisiste français... 1987 : Lino Ventura, 68 ans, acteur italien... 1979 : Nadia Boulanger, 92 ans, musicienne française et chef d’orchestre... 1973 : Pablo Casals, 96 ans, violoncelliste et compositeur espagnol.