Les États-Unis autorisent pleinement l'antiviral remdesivir contre la COVID-19

L’Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé jeudi une autorisation pleine au médicament antiviral remdesivir pour les malades hospitalisés de la COVID-19, confirmant l’autorisation conditionnelle accordée en mai, selon son fabricant Gilead.

• À lire aussi: Vaccin: un volontaire meurt dans un essai clinique d'AstraZeneca

• À lire aussi: Le Venezuela commencera à vacciner contre la COVID-19 entre décembre et janvier

Gilead a annoncé avoir reçu l’autorisation pour le médicament, sous la marque Veklury, soulignant que c’était le seul traitement spécifique contre la COVID-19 ainsi autorisé après une procédure de vérification plus rigoureuse et définitive. D’autres traitements ont toutefois reçu des autorisations d’utilisation en urgence. L’action de Gilead à la bourse de New York a bondi de 4 % peu après l’annonce.