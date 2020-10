L'intégration complexe des minimaisons dans la ville de Québec

La Ville de Québec a des défis devant elle avec l'implantation d'une réglementation pour les minimaisons, a convenu jeudi l'administration Labeaume.

• À lire aussi: La Ville de Québec va autoriser les mini-maisons dès 2021

En comité plénier sur la nouvelle Vision de l'habitation 2020-2030, le maire de Québec a réitéré que le «principal problème potentiel» de son administration pour inclure les minimaisons dans le patrimoine bâti de la ville est «la quiétude et la primauté des voisins.»

«On va prendre le temps de bien le faire parce que c'est délicat», a-t-il admis, tout en répétant que c'est un bon projet pour ceux qui veulent améliorer leur situation financière.

La directrice du service de la planification et de l'aménagement du territoire, Marie-France Loiseau, a souligné que la Ville travaille effectivement à tracer les limites de superficie, de dimension et de hauteur pour que l'implantation soit «harmonieuse avec son environnement».

L'enjeu des branchements

Elle a indiqué que le branchement de ces petites habitations au système d'aqueduc et d'égout est aussi «un enjeu».

«Il faut s’assurer que l’ensemble de l’œuvre ne crée pas de problème.» Elle a rappelé qu'on prévoit un nombre restreint de ces habitations d'ici cinq ans, soit 400, et que selon le service d'ingénierie, elles pourront facilement être intégrées dans les quartiers.

Coûts

L'opposition a souligné que certaines minimaisons pouvaient se vendre entre 118 000 $ et 132 000 $, montant auquel on ajoute les taxes et les services ainsi que l'aménagement du terrain, ce qui peut faire un total de 150 000 à 175 000 $.

Par ailleurs, le coût d'une minimaison ne peut pas être financé par un prêt hypothécaire, a-t-on appris. Les consommateurs doivent se rabattre sur un prêt personnel, ce qui peut représenter un défi supplémentaire. Le maire de Québec s'est dit au fait de la question, mais a indiqué que lors de discussions avec des constructeurs de ce type d'habitation, on lui a souligné que l'industrie est en négociation avec «une grosse banque» qui pourrait offrir éventuellement le financement.

«Comme pour toute nouvelle chose, les prêteurs sont prudents. Mais j’ai l’impression que les prêteurs ne manqueront pas l'occasion de financer ça par prêt hypothécaire quand ils auront la chance», a-t-il avancé.