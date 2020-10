L’opportunisme de Clayton

Tous les chemins peuvent mener à un combat de championnat du monde. On peut en parler à Custio Clayton alors qu’il tentera de mettre la main sur le titre intérimaire IBF des mi-moyens contre le Russe Sergey Lipinets, samedi, au Connecticut.

Le boxeur originaire de Halifax a profité des problèmes de visa de Kudratillo Abdukakhorov pour obtenir cette opportunité en or. La nouvelle a été confirmée la semaine dernière par Premier Boxing Champions (PBC).

Clayton (18-0, 12 K.-O.), âgé de 33 ans, a donc obtenu ce choc contre Lipinets (16-1, 12 K.-O.) grâce à une invitation de dernière minute. Le principal intéressé ne s’en fait pas outre mesure.

«Ma préparation s’est très bien déroulée, mais j’ai eu plus de temps que prévu, a indiqué Custio Clayton lors d’un point de presse tenu par Showtime. Ça faisait quatre ou cinq semaines qu’on m’avait averti que je pourrais obtenir ce duel contre Lipinets. Je me tenais prêt dans le gymnase.

«C’est un très combat sur papier en raison de nos styles. Lipinets est un très bon boxeur et c’est un ancien champion du monde. Il est agressif dans le ring et je m’attends à la même chose contre moi.»

Le gagnant de ce duel pourrait retrouver le vainqueur de l’affrontement entre Errol Spence jr et Danny Garcia.

Parcours tumultueux

Le parcours de Clayton chez les pros a été marqué par des victoires et surtout des disputes avec ses promoteurs. Il a disputé ses 15 premiers combats en carrière avec GYM et Eye of the Tiger Management (EOTTM).

Après sa victoire contre Stephan Danyo en 2018, il a refusé une offre généreuse de trois combats avec Top Rank avec un duel de championnat du monde contre James “Buddy” Crawford comme cerise sur le gâteau. Selon nos informations, il a levé le nez sur 500 000 $ américains.

Puis, en l’espace de quelques jours, il a tourné le dos à son promoteur Camille Estephan, à son gérant Douggy Bernèche et à son entraîneur Daniel Trépanier.

Épée de Damoclès

Clayton a décidé de poursuivre sa carrière avec Éric Bélanger comme entraîneur et Lee Baxter comme promoteur.

L’athlète a pris cette décision alors qu’il était encore sous contrat pour cinq combats avec EOTTM. D’ailleurs, sa photo est encore sur le site du promoteur québécois.

La cause est toujours devant les tribunaux québécois. Dans les dernières heures, Estephan a envoyé une lettre juridique au patron de Premier Boxing Champions (PBC), Tom Brown ainsi qu’à celui de Showtime, Stephen Espinoza, dans la journée de mercredi pour le combat Clayton-Lipinets.

Dans sa missive aux deux hommes d’affaires, Estephan a demandé de placer 30 % de la bourse de Clayton sera mise de côté. Ce montant sera gelé tant qu’une décision ne sera pas rendue par une cour de justice.

Cette cause pourrait être encore plus intéressante pour les parties impliquées avec une victoire de Clayton contre Lipinets. Un dossier à suivre avec intérêt.