COVID-19: neuf décès de plus dans la grande région de Québec

La transmission élevée du coronavirus continue de se traduire par un coût humain important dans la grande région de Québec, où l’on a déploré neuf morts de plus, jeudi, soit pratiquement la moitié des nouveaux décès confirmés dans la province.

Le bilan de jeudi pour la Capitale-Nationale faisait état de 168 nouveaux cas de coronavirus et de sept décès supplémentaires attribués à la COVID-19, portant à 275 le nombre de victimes depuis le début de la pandémie.

Ces nouveaux décès se sont déclarés sur une période de 24 heures, nous a confirmé le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Aucun ne serait survenu dans un contexte d’éclosion en milieu d’hébergement pour aînés.

En Chaudière-Appalaches, la COVID-19 a coûté la vie à deux personnes additionnelles, dont l’une en lien avec l’éclosion à l’Hôtel-Dieu de Lévis, pour un total cumulé de 49 morts depuis le début de la crise.

De plus, 88 nouvelles personnes ont contracté la maladie sur le territoire, soit une dizaine de moins que le triste record battu la veille.

Les deux régions représentent ensemble près de 50 % des 20 nouveaux décès rapportés jeudi pour l’ensemble de la province, dont huit sont survenus sur une période de 24 heures et 12 dans les derniers jours.

De toute évidence, la situation sanitaire préoccupe les autorités locales et provinciales : pour la première fois depuis plusieurs mois, les maires de Québec et de Lévis, Régis Labeaume et Gilles Lehouillier, seront réunis lors d’un même point de presse, à 13 h, aujourd’hui, afin de faire le point sur la pandémie.

Ils seront accompagnés de la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, qui a convoqué l’activité de presse.

Respect des consignes

Jeudi, M. Lehouillier a insisté auprès de ses concitoyens sur la nécessité de respecter les consignes sanitaires face à ce qu’il a qualifié «[d’]explosion des cas dans Chaudière-Appalaches».

Notons que du côté de l’usine d’Olymel à Vallée-Jonction, le bilan officiel de l’éclosion est passé à 62 cas positifs et environ une quinzaine de personnes isolées.

Par ailleurs, la COVID-19 pesant sur la pénurie de personnel, l’hôpital de Thetford Mines a annoncé qu’il ne réaliserait plus d’accouchements la fin de semaine, sauf en cas d’urgence, pour une période indéterminée. Les patientes seront transférées à l’hôpital de Saint-Georges.

— Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée, Stéphanie Martin et Diane Tremblay

La Santé publique du Québec a annoncé jeudi 1033 nouveaux cas pour l’ensemble de la province. Le bilan passe donc à 97 321 personnes infectées et 6094 personnes décédées depuis le début de la pandémie.