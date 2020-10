Onquata : des rames pour reconnecter avec ses racines

Il y a trois ans, Lara Sioui et sa mère avaient l’intention de décorer leur chalet familial. Elles ont peint une rame de canot pour l’accrocher au mur... et ainsi est née Onquata, une entreprise qui vend des rames décorées selon les traditions huronnes-wendat partout au Canada, aux États-Unis et en Europe.

«Quand on a vu le résultat, on a décidé d’en vendre plusieurs pour la communauté de Wendake, raconte Lara. Puis tout le monde aimait beaucoup le produit, donc on a décidé de le distribuer à grande échelle.»

Même si elle occupe un poste de direction au sein de l’entreprise familiale Éconobois, la jeune femme de 30 ans trouve le temps pour faire fleurir son projet. La croissance est tellement rapide que la production ne suit pas. Si Onquata a vendu 200 pagaies lors de sa première année d’existence en 2017, l’entreprise en a vendu près de 4000 depuis.

«Le prochain projet, c’est d’acquérir un terrain à Wendake pour y construire un atelier-boutique, affirme l’entrepreneuse. On veut structurer nos activités dans cette boutique et créer des ateliers d’artisanat selon nos traditions.»

Pour Lara, hors de question de délocaliser l’entreprise. Demeurer à Wendake et y offrir des emplois est une priorité absolue.

«C’est ma réserve, c’est ma communauté, mon monde, c’est là que je veux travailler, affirme-t-elle avec aplomb. On espère toujours engager des gens de la communauté, ça me tient beaucoup à cœur.»

N’allez pas croire que ces rames sont strictement décoratives. Il s’agit également, selon Lara, d’un beau symbole permettant de tisser des liens entre les communautés autochtones et les autres nations.

«On aimerait mettre en avant-plan le volet artisanal de notre communauté, puis le faire voir à travers le monde», conclut-elle.

