Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 23 octobre:

«Trop belle pour toi»

Film français primé à Cannes en 1989, mettant en vedette Josiane Balasko, Carole Bouquet et Gérard Depardieu. Un homme marié et chef d’un garage tombe éperdument amoureux de la nouvelle secrétaire dont la beauté est loin de se comparer à celle de sa femme.

Vendredi, 17 h, StudioCanal.

«Ça finit bien la semaine»

Les artistes continuent de créer en pleine pandémie. Guylaine Tremblay donne des détails sur son premier «one-woman-show» aux animateurs Julie Bélanger et José Gaudet, tandis que Charles Lafortune discute de «Bijoux de famille», sa nouvelle émission. Pour sa part, Ève Côté raconte son voyage marquant à Bali.

Vendredi, 19 h, TVA.

«Échappées belles»

Quand on pense à l’Espagne, on se doit de penser bouffe. Le pays regorge de plats à faire saliver. Parmi les plus réputés, on retrouve la paëlla de Valence et le gaspacho andalou. Au nord de ce populaire pays d’Europe, on retrouve le Pays basque qui fait briller l’art culinaire.

Vendredi, 20 h, TV5.

«Bonsoir bonsoir!»

Le temps de son rendez-vous hebdomadaire, Jean-Philippe Wauthier passe une heure en compagnie de Boucar Diouf, en plus de recevoir Élise Guilbault. Dumas vient chanter, Bryan Perro se lance dans la lecture d’un conte, alors que Serge Denoncourt en a encore gros sur le coeur.

Vendredi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Tarzan, le mythe de la jungle»

Personnage culte du monde de la jungle, Tarzan est né de l’imaginaire débridé d’Edgar Rice Burroughs. Depuis sa naissance en 1912 sur papier, le héros musclé a vécu, de liane en liane, de nombreuses aventures, et pas seulement dans les livres.

Vendredi, 21 h, Planète+.

«Coups de food»

La chorégraphe, danseuse et maître de «Révolution» Lydia Bouchard fait le plein de saveurs en compagnie de Sébastien Benoit grâce à des arrêts à la pâtisserie Alati-Caserta, au café Chez José, à la Brasserie Harricana ainsi qu’au restaurant Île flottante, quatre endroits de découvertes situés à Montréal.

Vendredi, 22 h, Zeste.

«Tel père, tel fils»

Drame japonais qui voit la vie d’un architecte et de sa femme chamboulée par une surprenante vérité. Le fils de 6 ans qu’ils croyaient être leur enfant biologique est plutôt celui de parents de la classe moyenne qui, pendant toutes ces années, ont élevé leur garçon.

Vendredi, 23 h, Télé-Québec.