Saint-Jérôme: série de perquisitions pour démanteler un réseau de trafic de drogue

La police de Saint-Jérôme et la Sûreté du Québec ont procédé à une série de perquisitions pour visant à démanteler un réseau de trafic de stupéfiants.

L’enquête a débuté suite à des informations faisant état d’un trafic de stupéfiants, de possession d’arme et d’invasion de domicile, a indiqué jeudi le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme, par communiqué.

Plus de 80 policiers et enquêteurs ont été mobilisés dans cette opération de sept perquisitions menées à Saint-Jérôme et Sainte-Adèle, a précisé la police.

Un premier bilan des perquisitions est attendu au courant de la journée.

Toutes informations en matière de distribution et de vente de stupéfiants peuvent être transmises, de façon anonyme et confidentielle au (450) 432-3000 poste 2509 ou 2520.