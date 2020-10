SPVQ: deux jeunes policiers suspendus pour arrestation et fouille illégales d’un homme cagoulé

Deux jeunes policiers du SPVQ ont perdu une journée de travail et reçu un blâme du Comité de déontologie policière pour avoir arrêté illégalement un homme qui se promenait cagoulé à Charlesbourg.

En janvier 2018, les jeunes agents Xavier Denis et Marika Lachance-Turcotte avaient remarqué un homme qui déambulait sur le boulevard Henri-Bourassa, «vers 1h» portant une cagoule noire avec des trous aux yeux et à la bouche. S’arrêtant prêt de l’individu, les patrouilleurs lui ont demandé pourquoi il portait un tel couvre-chef.

Selon la preuve, Jimmy Coulombe a répondu rapidement et simplement qu’il se protégeait ainsi du froid. Les policiers ont tout de même demandé à l’homme qui se rendait au dépanneur d’enlever sa cagoule et de s’identifier.

Fouille

Collaboratif, M. Coulombe a immédiatement levé sa cagoule, puis s’est identifié, mais a indiqué aux patrouilleurs qu’il n’avait pas de carte d’identité sur lui comme ceux-ci le demandaient. Bien que l’homme ait fourni son nom et son adresse, ce dernier a rapidement été arrêté pour supposition de personne.

Jimmy Coulombe a été menotté, fouillé et assis dans la voiture patrouille par l’agent Denis. Le prévenu a demandé à être amené au poste de police et à parler à un avocat, mais comme l’adresse fournie était près de l’endroit où ils se trouvaient, les deux patrouilleurs ont décidé de se rendre à cet endroit «pour vérifier l’identité de M. Coulombe».

Or, sur place, la mère de M. Coulombe l’a identifié dans la voiture. L’homme a été libéré en lui indiquant qu’il recevra un constat d’infraction par la poste.

Une journée de suspension

Le Comité de déontologie a estimé que les agents Denis et Lachance-Turcotte ont «détenu illégalement» M. Coulombe, «omis de l’informer des motifs de la détention», fait une arrestation et une fouille illégale et utilisé la force sans droit à son égard.

Le comité a aussi retenu que les policiers qui avaient peu d’expérience «ont démontré une méconnaissance de leurs pouvoirs de détention et d’arrestation». Un blâme et une journée de suspension ont été imposés aux patrouilleurs.