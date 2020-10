Un commerçant saguenéen honoré par eBay

Une boutique de Saguenay dans le secteur d'Arvida fait des affaires d'or depuis son ouverture. Tellement, que le géant du web eBay la compte parmi ses 25 meilleurs vendeurs.

Pour souligner les 25 ans d'eBay, 25 histoires inspirantes canadiennes ont été mises en lumière, dont celle de Simon Duguay avec sa boutique Au Royaume des Titans.

À peine 10 à 15 clients par jour suffisent à sa boutique pour réaliser un chiffre d'affaires de presque 2 millions $ par année.

C'est en majeure partie sur le web que la magie opère.

«Ça dépend si on est la fin de semaine, ça dépend si on tient des nouveautés, mais je dirais qu'on fait entre 60 et 120 commandes en ligne par jour», a dit jeudi le fondateur et propriétaire du Royaume des Titans.

Après plusieurs centaines de figurines, de jeux de société et de pots de peinture vendus, le Royaume des Titans reçoit tout un honneur du géant du web eBay.

«C'est un bel honneur qu'eBay m'a décerné. Je pense que c'est pour notre service à la clientèle, nos photos et notre présence active qu'on se retrouve dans cette liste-là», a indiqué M. Duguay.

De son côté, eBay justifie son choix par l'histoire et le cheminement de M. Duguay. «L'an passé, il a fait un chiffre d'affaires de 1 million $. On est très fier de Simon, c'est un bel exemple de quelqu'un qui a commencé à vendre en ligne», a dit Orlena Lee, porte-parole d'eBay.

Seuls cinq Québécois se trouvent dans ce palmarès.

«Simon Duguay a commencé dans son sous-sol, à vendre quelques articles en ligne, pour finalement ouvrir une boutique et créer des emplois au Saguenay, c'est incroyable!» a ajouté Mme Lee.

Des affaires d'or en temps de pandémie

Comme tous les commerces, l'entrepreneur a dû fermer les portes de son commerce pour quelques semaines au plus fort de la pandémie. Mais ce n'est pas cette fermeture qui a arrêté les clients.

«Dès qu'on a eu l'obligation de fermer, nos commandes en ligne ont explosé! Les gens voulaient s'occuper durant la pandémie, on s'est fait "dévaliser"», a-t-il dit.

Simon Duguay a même eu l'idée d'installer des coffres de récupération sans contact pour continuer de répondre à la demande des clients.

Une deuxième boutique

Victime de son succès, la boutique du Carré Davis est maintenant trop petite pour tenir tout l'inventaire de Simon Duguay.

Dès décembre, une deuxième boutique ouvrira ses portes dans l'arrondissement de Chicoutimi, dans l'ancien local du restaurant Au Vieux Duluth. Plusieurs nouveautés sont à prévoir, dont un espace de jeux de société.