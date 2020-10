2,2 millions de dollars de perles de sagesse

« Il n’est jamais trop tard pour recommencer à zéro, jamais trop tard pour être heureux. »

« Je pense que les êtres humains sont destinés à être le meilleur d’eux-mêmes, devenir le meilleur être humain qu’on peut être. »

« J’essaye de m’entourer de gens qui m’inspirent à tous les niveaux ».

« Ne pas savoir, c’est une chose. Mais si tu sais et que tu ne fais rien, alors tu fais partie du problème. »

Voici un extrait des perles de sagesse que l’actrice américaine Jane Fonda a partagées en entrevue exclusive hier à l’événement en ligne C2-MTL.

Pis, êtes-vous contents que trois paliers de gouvernement et la Caisse de dépôt aient payé 2,2 millions de dollars de subventions pour qu’un groupe sélect puisse bénéficier des pépites de discernement de l’actrice-militante ? Êtes-vous contents que Jane Fonda et les autres conférenciers aient été payés des dizaines de milliers de dollars pour participer à cet événement... en circuit fermé ?

BISCUITS CHINOIS DE LUXE

Au cours des derniers jours, grâce à mon collègue Sylvain Laroque, on a appris que la ville de Montréal, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral avaient versé en tout 2,2 millions à C2-MTL, cet événement qui réunit habituellement en chair et en os des tas de gens créatifs, audacieux et innovateurs à Montréal pour échanger des idées, faire du réseautage et faire rayonner la ville.

C’est censé « mettre Montréal sur la mappe ». Mais comme cette année, à cause de la pandémie, l’événement est virtuel, en ligne seulement, pouvez-vous me dire quelles sont les retombées pour la ville, exactement ?

Si j’étais un artiste québécois, je serais bleu marine. Bleu, comme le panier bleu. Je serais en « mot qui commence par T » de voir que trois paliers de gouvernement ont sorti des milliers de dollars pour qu’on interviewe des vedettes américaines, pendant que nos artistes crèvent de faim, que les théâtres sont fermés et que les tournages se font au compte-gouttes.

Mercredi, à QUB radio, j’ai interviewé Guylaine Tremblay qui m’a confié qu’elle ne dormait pas la nuit en pensant aux jeunes comédiennes et comédiens qui commencent dans le métier et qui en arrachent. Quand elle a eu 60 ans, Guylaine a reçu des fleurs livrées à la maison. Quand elle a ouvert la porte, elle a reconnu la livreuse de fleurs, c’était une jeune comédienne qui avait de la difficulté à arrondir ses fonds de mois.

UN ZOOM DE LUXE

Le 30 octobre, ce sera au tour de la multimillionnaire Gwyneth Paltrow de se faire interviewer (en ligne) dans le cadre de C2-MTL.

Je suis sûre que cette jeune comédienne livreuse de fleurs au salaire minimum sera ravie de savoir qu’avec nos impôts et taxes, on va avoir droit à un entretien au coin du feu avec Gwyneth, la vendeuse de cossins et de pseudoscience sur son site Goop et dans sa série Goop Lab, dont la fortune est estimée entre 100 et 150 millions de dollars.

Va-t-elle nous révéler les détails de la composition de son « vaporisateur anti-vampires psychiques » ? Va-t-elle nous parler du succès de ses collants qui réalignent les fréquences de notre corps ? Ou va-t-elle confier la recette secrète de sa bougie « This smells like my vagina », à senteur de vagin ?

On est suspendu à ses lèvres...