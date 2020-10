8 liqueurs aux fruits québécoises

Depuis longtemps dans nos traditions, l’utilisation des fruits permet de donner saveurs et corps aux spiritueux.

Grâce à leurs sucres, ils servent de matière première pour générer de l’alcool, ou sont simplement macérés dans un alcool de base pour l’aromatiser.

En kir, en cocktail, en apéritif avec des friandises salées, ou pour accompagner fromages et desserts, les liqueurs aux fruits ne passent pas de mode.

Voici quelques versions québécoises de ces délices sucrés.

Le Ricaneux à la framboise

Photo courtoisie

► de la ferme Le Ricaneux

Voici une douce crème à la framboise, au goût de fruits frais et à la finale légèrement acidulée. Fabriqué à partir des framboises cultivées sur la ferme située à Saint-Charles-de-Bellechasse, le Ricaneux est délicieux sur glace, en kir ou en cocktail. 19 % d’alcool.

La Fleur de l’Île

Photo courtoisie

► de la Distillerie Oushkabé

La Fleur de l’Île est une liqueur d’orange de type triple sec, à la finale unique donnée par l’ajout de baies nordiques de pimbina, d’airelle et d’argousier. Se déguste sur glace, en cocktail, ou encore en sangria. 40 % d’alcool.

Liqueur de rhubarbe

Photo courtoisie

► de la Maison Sivo

Comme le fruit qu’elle met en valeur, cette liqueur à la rhubarbe est légèrement acidulée en plus d’être joyeusement sucrée. Très agréable telle quelle ou en cocktail. À découvrir ses jumelles aux pêche, framboise et canneberge. 23 % d’alcool.

Dandy Sloe Gin à la prune

Photo courtoisie

► du Domaine Lafrance

Distillée à partir des pommes et des poires des Vergers Lafrance de Saint-Joseph-du-Lac, cette liqueur unique typiquement anglaise tire sa couleur et ses saveurs fruitées des prunes Mont-Royal qui entrent dans sa composition. 24 % d’alcool.

Zeste

Photo courtoisie

► de la Distillerie Mariana

Composé de pamplemousse, d’orange et d’une pointe de citron, cette liqueur d’agrumes au goût bien frais et à la finale légèrement amère permet de composer d’agréables sangrias, des margaritas et, bien sûr, le fameux spritz. 23 % d’alcool.

Crème de camerise

Photo courtoisie

► du Domaine l’Orée des bois

Concoctés à partir des fruits de la ferme située au Lac-Saint-Jean, cette crème de camerise s’accorde merveilleusement bien avec fromages et pâtés, grâce à ses arômes complexes de mûres, de cassis et sa finale légèrement épicée de poivre noir. 18 % d’alcool.

Crème de cassis

Photo courtoisie

► de Cassis Mona et Filles

Délicieuse liqueur fabriquée à partir de fruits cultivés à l’île d’Orléans, la crème de cassis de Cassis Mona et Filles est irrésistible ! Riche en saveurs fruitées et naturelles, elle se déguste sur glace, en kir, en cocktail ou dans des desserts. 19,5 % d’alcool.

Aperitivo

Photo courtoisie

► de la Distillerie Noroi

Inspirée du classique italien, ingrédient de base du cocktail spritz, l’Aperitivo présente un goût fruité d’orange, balancé par la légère acidité de la bergamote et l’amertume du quassia. En plus d’oranges fraîches, elle contient des citrons yuzus cultivés au Québec. 22 % d’alcool.