Agrandissement futuriste

Avec ses 3 500 pieds carrés supplémentaires et l’ajout de nouvelles technologies dont le guidage chirurgical par rayons ultraviolets, le Centre dentaire et d’implantologie Girard et Martineau est devenu le premier hôpital d’implantologie dentaire à l’Est de la métropole. Un investissement de 1,5 M$ fut nécessaire pour franchir cette nouvelle étape.

Dans un décor futuriste inspiré des grandes œuvres cinématographiques de science-fiction, une passion du Dr Georges Girard, les patients reçoivent tous les soins professionnels nécessaires à l’obtention de leur nouveau sourire, en une seule visite et en réduisant les coûts. Une équipe multidisciplinaire de 25 professionnels les accueille à cette clinique des Halles Cartier, spécialisée en implantologie majeure, qui maîtrise l’art de la dentisterie générale depuis plus de 30 ans. Pour plus d’informations : girardetmartineau.com