COVID-19: 60 000 tests de dépistage rapide pour le Québec

Le Québec recevra 60 000 tests de dépistage rapide du fédéral.

C’est ce qu’a révélé vendredi le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. Le test de la compagnie Abbott doit permettre de dépister la COVID-19 en moins de 15 minutes.

«On travaille très fort, on négocie avec les gens du gouvernement fédéral et les fameux tests Abbott seront envoyés au Québec au grand bénéfice des Québécois. On parle de plus de 81 000 instruments, plus de 60 000 tests qui s’en viennent ici au Québec pour nous permettre de faire plus et mieux», a précisé le ministre.

Il était talonné par sa vis-à-vis libérale, Marwah Rizqy, dans le cadre d’une interpellation à l’Assemblée nationale portant sur la gestion de la crise de la COVID-19 dans le milieu de l’Éducation.

Plus de détails à venir...