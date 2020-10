COVID-19: l’Europe durcit son arsenal de restrictions, la France dépasse le million de cas

Plusieurs pays d’Europe de l’Est imposent, samedi, de nouvelles restrictions dans la foulée du reste du continent qui a déjà durci son arsenal de mesures contre la COVID-19, dont le nombre de cas a dépassé le seuil du million en France.

L’OMS a de nouveau tiré la sonnette d’alarme: «trop de pays», dans l’hémisphère nord, enregistrent une progression exponentielle des cas de COVID-19. Résultat: hôpitaux et unités de soins intensifs sont proches ou ont dépassé leurs limites de capacité, a mis en garde l’organisation.

Sur l’ensemble du continent européen, le nombre des infections dépasse 8,2 millions et plus de 258 000 personnes sont décédées du nouveau coronavirus. La pandémie a fait au moins 1 139 406 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP vendredi. Et un record de nouvelles contaminations, près de 80 000 en 24 heures, a été enregistré par les États-Unis.

La situation se dégrade en Europe de l’Est: devant la flambée des contaminations sur son territoire, l’ensemble de la Pologne passe samedi en «zone rouge», une mesure qui ne concernait jusqu’alors que les grandes villes et leurs alentours.

Les restaurants et écoles primaires seront partiellement fermés, et les lycéens et étudiants pratiqueront l’enseignement à distance. Les cérémonies de mariage seront interdites et le nombre de personnes strictement restreint dans les commerces, les transports et les églises.

Le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a aussi demandé à toutes les personnes de plus de 70 ans de rester chez elles.

En Slovaquie voisine, un couvre-feu nocturne entre en vigueur samedi, jusqu’au 1er novembre. Et en République tchèque, autre pays limitrophe où le taux de contaminations et de décès est le pire d’Europe sur les deux dernières semaines, un confinement partiel est déjà instauré jusqu’au 3 novembre.

Un confinement partiel s’applique aussi dès samedi en Slovénie, dont le ministre des Affaires étrangères Anze Logar a été déclaré positif au coronavirus.

Les deux principales villes de Grèce, Athènes et Thessalonique, seront soumises à un couvre-feu nocturne à partir de samedi, et le masque y devient obligatoire à l’intérieur comme à l’extérieur.

«Ça m’énerve»

Sur le reste du continent, la situation est particulièrement préoccupante en France qui a passé, vendredi, la barre du million de cas de COVID-19 depuis le début de l’épidémie. La situation continue de se dégrader avec 42 032 nouveaux cas enregistrés dans la journée, nouveau record depuis la généralisation des tests à grande échelle.

Les autorités sanitaires craignent désormais une deuxième vague «pire que la première» et ont dit envisager des reconfinements locaux.

Face à cette flambée, le gouvernement a étendu le couvre-feu nocturne (21h à 6h), qui concerne depuis vendredi soir 46 millions de personnes à Paris et dans les principales villes, soit les deux tiers de la population, pour six semaines.

Sur une terrasse d’un bar-restaurant de Strasbourg (est), les clients savourent leurs «derniers instants de liberté» avant le couvre-feu, une mesure globalement respectée, mais pas toujours bien acceptée.

«Ça m’énerve. En plus, ça n’aura pas d’effet sur l’épidémie: ce n’est pas comme si le virus commençait à circuler à 21 heures», peste Anne Dobelmann, une étudiante de 22 ans.

En Espagne, qui a officiellement dépassé le seuil du million de cas de coronavirus, le chef du gouvernement Pedro Sanchez a estimé, vendredi, que le nombre réel «dépasse les trois millions». Peu avant, plusieurs régions avaient annoncé de nouveaux durcissements des restrictions, appelant le gouvernement central à imposer le couvre-feu nocturne.

En Belgique, un nouveau tour de vis a été donné vendredi par le gouvernement pour les sports et loisirs. Les autorités des cinq provinces de la Wallonie, la partie francophone, ont toutefois décidé vendredi de durcir les mesures décidées au niveau fédéral et les maires des 19 communes de Bruxelles décideront samedi s’ils suivent le mouvement.

Reprise des essais de vaccin

Au Royaume-Uni, le pays le plus endeuillé d’Europe avec plus de 44 000 morts, le Pays de Galles s’est reconfiné vendredi jusqu’au 9 novembre.

L’Irlande, elle, a reconfiné toute sa population pour six semaines depuis mercredi minuit, fermant les commerces non essentiels. En Italie, le Lazio, la région de Rome, est devenue mercredi la troisième du pays, avec la Lombardie et la Campanie, à instaurer un couvre-feu.

Et le Danemark a, pour sa part, annoncé un renforcement de ses mesures de restriction de rassemblements et l’extension du port du masque dès lundi.

Du côté de la recherche, deux essais de vaccins expérimentaux contre la COVID-19 vont pouvoir reprendre aux États-Unis après de fausses alertes apparentes, augmentant les chances d’avoir un ou plusieurs vaccins autorisés d’ici le début de l’année 2021.

Le vaccin est devenu un enjeu électoral dans la course pour la présidence des États-Unis, et le candidat démocrate Joe Biden a promis, vendredi, qu’il serait «gratuit pour tout le monde» s’il était élu.

En Amérique latine, les restrictions se poursuivront en Argentine pour deux semaines pour endiguer la progression des contaminations: «Nous sommes loin d’avoir résolu ce problème», a déclaré vendredi le président, Alberto Fernandez.

Plus de 10 000 morts en Allemagne depuis le début de l’épidémie

Le nombre de décès comptabilisés en Allemagne depuis le début de l’épidémie de Covid-19 a dépassé la barre des 10 000 personnes, selon des données officielles publiées samedi dans le pays.

Jusqu’ici, 10 003 décès ont été enregistrés par l’institut de veille sanitaire Robert Koch qui a dénombré 49 morts de plus que la veille pour un total de 403 291 personnes infectées par le coronavirus.

Heurts à Naples entre la police et des centaines de jeunes opposés au couvre-feu

Des heurts ont opposé vendredi soir à Naples la police à des centaines de manifestants protestant contre le couvre-feu nocturne et la menace d’un nouveau confinement pour juguler la flambée de contamination au coronavirus.

Vers 23 h, au début du couvre-feu qui court chaque nuit jusqu’à 5 h en Campanie, la région de Naples (sud), plusieurs centaines de personnes, souvent jeunes, ont allumé des fumigènes, incendié des poubelles et lancé des projectiles sur les policiers antiémeutes déployés dans le centre-ville.

Des appels avaient été lancés sur les réseaux sociaux pour défier le couvre-feu décrété à partir de vendredi soir en Campanie, et également en vigueur dans le Latium, la région de Rome, et en Lombardie, la région de Milan (nord).

« Si tu fermes, tu payes », pouvait-on lire sur des pancartes de fortune brandies par des manifestants inquiets des conséquences économiques du couvre-feu et d’un nouveau confinement que le président de la région de Naples, Vincenzo De Luca, a annoncé vouloir imposer dès que possible.

« Nous sommes au bord de la tragédie, il faut un lockdown national », s’est alarmé Vincenzo De Luca alors que l’Italie a enregistré près de 20 000 nouveaux cas positifs au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, dont 2 300 en Campanie.

Si scientifiques et gouverneurs de régions le pressent de prendre des mesures urgentes, le premier ministre Giuseppe Conte se dit pour l’instant opposé à un nouveau confinement généralisé.

L’Italie, que le confinement du printemps a précipité dans sa pire récession économique de l’après-guerre, comptabilise près de 500 000 cas positifs depuis le début de la pandémie, dont 37 059 décès, selon les chiffres du ministère de la Santé publiés vendredi.