COVID-19: plus de 210 000 infections au pays

Le Canada a franchi vendredi la barre des 210 000 infections liées à la COVID-19, alors qu’en fin d’après-midi on signalait 1929 nouveaux cas.

Le Québec a comptabilisé à lui seul 905 malades supplémentaires et quatre décès au cours des 24 dernières heures. Six autres fatalités sont aussi survenues entre le 16 et le 21 octobre, ainsi que deux autres remontent à une date inconnue. Ces données font en sorte que le bilan de la Belle Province atteint désormais 98 226 cas et 6106 pertes de vie.

L’Ontario a indiqué de son côté qu’elle comptait 826 infections et neuf morts de plus, pour un total de 68 353 cas et 3080 morts.

Dans l’ouest, le Manitoba (+163) et la Saskatchewan (+33) ont mis leurs données à jour. À l’autre bout du pays, le Nouveau-Brunswick a rapporté deux cas supplémentaires. La crise y est beaucoup moins importante, avec, à ce jour, 324 malades.

Tous ces chiffres font en sorte que le Canada avait à son palmarès 211 076 cas (+1929) et 9884 morts (+22) vendredi après-midi.

La situation au Canada:

Québec: 98 226 cas (6106 décès)

Ontario : 68 353 cas (3080 décès)

Alberta: 23 829 cas (296 décès)

Colombie-Britannique: 12 331 cas (256 décès)

Manitoba: 3935 cas (48 décès)

Saskatchewan: 2591 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1097 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 324 cas (4 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 288 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 64 cas

Yukon: 17 cas

Territoires du Nord-Ouest: 8 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 211 076 cas (9884 décès)