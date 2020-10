PAQUET, Ghislaine



Au Centre d'hébergement Champlain-de-l'Assomption, le samedi 17 octobre 2020, à l'âge de 82 ans et 6 mois, est décédée madame Ghislaine Paquet, fille de feu Edouard Paquet et de feu Albertine Drolet. Elle demeurait à Saint-Georges. Madame Ghislaine Paquet sera exposée à la résidence funérairele dimanche 25 octobre en après-midi de 14h à 16h30 et en soirée de 19h à 21h ainsi que lundi le 26 octobre, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au cimetière de l'Assomption. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Laurette (feu Laurent Bisson), feu Yvette, Jeannine (Jean-Rock Gilbert), feu Rose-Annette (feu Georges-Octave Roy) et feu Emery Paquet. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boul. Vachon Sud C.P.1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4.