[EN DIRECT] COVID-19: «L'heure est grave» dans la grande région de Québec, clame Geneviève Guilbault

«Si on ne se ressaisit pas rapidement, à Québec et sur la Rive-Sud, on s'expose à la possibilité que les citoyens ne puissent plus recevoir de soins dans certaines circonstances. C'est le mur qui nous guette si on ne casse pas la deuxième vague», a clamé la vice-première ministre Geneviève Guilbault, entourée des maires de Québec et Lévis, vendredi.

Mme Guilbault et les maires de Québec et de Lévis, Régis Labeaume et Gilles Lehouillier, font le point sur la pandémie de COVID-19 dans la grande région de Québec. Suivez le point de presse en direct ci-dessus.

Plus de détails à venir...