Essai iPhone 12 et 12 Pro: meilleurs sur tous les plans

Il suffit de placer côte à côte un iPhone 11 et un iPhone 12 pour se rendre compte des différences.

La coque en acier inoxydable du 12 Pro avec dos en verre mat texturé respire la qualité et la solidité. Ce serait presque un péché de l’enrober d’un étui, aussi chic soit-il. Celle du 12 avec boîtier en aluminium et dos en verre ressemble beaucoup à son cousin Pro avec un fini plus lustré.

Le plus étonnant reste encore l’écran qui est en net progrès par rapport au iPhone 11 que j’ai depuis sa sortie. Aujourd’hui, en plein soleil, il est facile de lire l’écran du modèle 12, alors qu’avec le 11 il fallait chercher l’ombre.

Voyez la différence à 50 % de puissance

À gauche, le 12, à droite le 11.

Apple utilise un verre spécialement traité appelé Ceramic Shield composé « de cristaux de nanocéramique –plus durs que la plupart des métaux – incorporés à du verre ». On promet ici du solide pour cet écran appelé Super Retina XDR sur les deux modèles 12 et 12 Pro. Visuellement les icônes affichent une plus belle profondeur.

Côté taille, les iPhone 12 et 12 Pro sont légèrement plus compacts qu’un iPhone 11 malgré un écran identique de 6,1 po, notamment grâce aux bordures plus minces et bords de coque droits et non arrondis comme sur le 11.

Un mot sur la résistance à l’eau, ces appareils sont cotés IP68, ce qui leur donne une endurance de 30 min immergés jusqu’à 6 m.

Plus rapide en 4G LTE qu’un iPhone 11

J’ai été vraiment surpris. L’iPhone 12 est vraiment plus rapide, même en 4G !

Voyez par vous-mêmes mes tests de vitesse effectués à Verdun. Même opérateur (Fizz-Vidéotron), même application Speedtest et même emplacement sur le toit pour obtenir la meilleure connexion possible, sans obstacle. Et deux serveurs différents pour répartir les résultats.

Débits iPhone 11 : 50 à 60 Mb/s

Débits iPhone 12 Pro : 100 à 118 Mb/s

En téléchargement, le nouveau iPhone 12 est généralement deux fois plus rapide que mon iPhone 11. En téléversement, pas de surprise, c’est identique. Et les ping (une fonction qui mesure le temps mis par des données pour faire un aller-retour) sont aussi similaires.

Cette puissance et cette vitesse accrue en 4G sont selon moi plus importantes que les promesses de la 5G.

5G ? Pas vraiment importante à ce moment-ci

Un mot sur la fameuse 5G. Avec les nouveaux téléphones qui sortent à un rythme fou cet automne, les opérateurs de téléphonie cellulaire et fabricants pèsent fort sur l’argument 5G pour vendre et vanter leurs appareils bien sûr, mais surtout pour offrir des forfaits conséquents et plus dispendieux.

Mais la réalité est vraiment toute autre. Le déploiement complet des réseaux 5G prendra de nombreux mois, voire des années en région. De plus, votre appareil n’utilisera les bandes 5G que si c’est nécessaire, la plupart du temps, il fonctionnera en 4G LTE.

Techniquement, les fragiles fréquences millimétriques utilisées en 5G auront de la difficulté à traverser les murs, alors votre appareil basculera sur les fréquences inférieures des bandes 4G.

Pas de chargeur... et c’est parfait ainsi

Pour Apple, c’est un accessoire de moins dans chaque boîte qui, du coup, devient plus compacte – donc plus de boîtes par volume transporté et stocké. Comme accessoire, il n’y a plus qu’un câble Lightning-USB-C.

Comme Apple, je suis d’avis qu’il vaut mieux laisser les gens choisir leur chargeur. Je pense que c’est la meilleure décision, moi-même je ne sors plus les câbles et chargeurs des boîtes de téléphone. Je préfère utiliser les miens qui sont plus puissants, donc plus rapides à recharger.

Avec la possibilité de recharge par induction (sans fil), les avantages sont nombreux, notamment avec le produit maison MagSafe.

Prix $

C’est aussi un bon point pour la réduction des déchets électroniques et je parie que les autres concurrents suivront ce précédent.

Fidèles aux tarifs Apple, les prix dépassent allègrement les 1000 $.

Les iPhone 12 (1129 $CA) et 12 Pro (1399 $CA) sont en vente à partir d’aujourd’hui.