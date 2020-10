La FIQ annule son action de protestation de la fin de semaine

L’action de protestation de 48 heures sans travail forcé des infirmières de la FIQ prévue samedi et dimanche a été annulée, a annoncé la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

La FIQ et son penchant du secteur privé ont dit accepter la main tendue de la présidente du Conseil du trésor Sonia Lebel.

La déclaration de Mme Lebel sur sa volonté de vouloir régler la surcharge du travail semble avoir convaincu les délégués des deux organisations syndicales à surseoir à leur mouvement de protestation.

«Nous acceptons de bonne foi sa main tendue et si [la présidente du Conseil du trésor] a vraiment bien saisi le message des professionnelles en soins, on espère que cela se traduise dans quelques heures à la table de négociation», a indiqué Nancy Bédard, présidente de la FIQ, par communiqué, vendredi.

«La présidente du Conseil du trésor devra concrétiser rapidement ses engagements, car notre patience sera de courte durée», a-t-elle averti.

«Les gestionnaires imposent de manière outrancière le travail forcé qu'est le temps supplémentaire obligatoire.[...] Nous poursuivrons notre bataille pour que cette méthode de gestion disparaisse du réseau de la santé», a souligné de son côté Roberto Bomba, trésorier et co-responsable de la négociation.

Des infirmières et inhalothérapeutes ont lancé des actions coups de poing ces deniers jours, en bloquant notamment les ponts de Québec et Jacques-Cartier, pour crier leur ras-le-bol et dénoncer leur épuisement dû aux heures supplémentaires.