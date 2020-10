Le Palmarès des écoles du Journal: voici le Top 10 des meilleures écoles publiques et privées du Québec

Voici la liste des 10 meilleures écoles privées et publiques. Certaines partagent le même rang à égalité, en fonction de la cote sur 10* que leur attribue l’Institut Fraser.

(*le chiffre qui se trouve à gauche du nom de l’école)

• À lire aussi: Trois écoles publiques avec une note parfaite

• À lire aussi: Voici le Top 5 de chaque région du Québec

Publiques

10,0 Collège Saint-Louis Montréal

Montréal 10,0 École d’éducation internationale McMasterville

McMasterville 10,0 École internationale de Montréal Westmount

Westmount 9,6 École d’éducation internationale Laval

Laval 9,2 Lucille-Teasdale Brossard

Brossard 8,7 Royal West Montréal-Ouest

Montréal-Ouest 8,6 Mont-Royal Mont-Royal

Mont-Royal 8,4 De Roberval Montréal

Montréal 8,3 Vincent Massey Montréal

Montréal 8,2 Saint-Stanislas Saint-Jérôme

Privées

10,0 Charlemagne Montréal

Montréal 10,0 Saint-Joseph de Hull Gatineau

Gatineau 10,0 Saint-Nom-de-Marie Montréal

Montréal 9,8 Jean-de-Brébeuf Montréal

Montréal 9,7 Jean-Eudes Montréal

Montréal 9,6 Pasteur Montréal

Montréal 9,6 Sainte-Anne de Lachine Montréal

Montréal 9,5 Beaubois Montréal

Montréal 9,5 Jean de la Mennais La Prairie

La Prairie 9,5 Saint-Alexandre Gatineau

Comment sont classées les écoles?

Le Palmarès des écoles du Journal classe les écoles secondaires publiques et privées en fonction d’une «cote globale» (la note, variant entre 0 et 10, apparaît dans les tableaux ci-dessus), une mesure élaborée par l’Institut Fraser. Cet indicateur est basé en bonne partie sur les résultats des élèves aux examens ministériels de quatrième et de cinquième secondaire, auxquels s’ajoutent notamment l’écart entre les garçons et les filles et la proportion d’élèves qui accusent un retard dans leur parcours scolaire. Les données de l’Institut Fraser font aussi état du pourcentage d’élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation (EHDAA) de chaque école, ce qui peut expliquer en partie la cote attribuée à une école.