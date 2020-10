Les maires de l’Île d’Orléans enchantés par le design du futur pont

Les élus de l’Île d’Orléans sont charmés par le concept de leur futur pont à haubans, dévoilé vendredi, et se réjouissent de sa construction en 2027 même s’ils auraient préféré que le chantier soit complété plus tôt.

«La première réaction, c’est wow! C’est vraiment un beau projet qu’ils nous présenté. Ce qu’il reste à travailler surtout, ce sont les approches. Chez nous, à Saint-Pierre, on va devoir travailler avec les gens des environs pour qu’on puisse convenir d’un aménagement jusqu’en haut de la côte. Les gens du milieu vont être consultés», a réagi le maire de Saint-Pierre, Sylvain Bergeron, en entrevue.

Présent lui aussi au point de presse du ministre des Transports, François Bonnardel, le préfet de la MRC de l’Île d’Orléans et maire de Sainte-Pétronille a parlé d’une journée «vraiment importante» pour les gens de l’Île. «C’est un projet qui aboutit finalement. On va avoir un pont qui répond aux besoins des gens de l’Île d’Orléans pour les 100 prochaines années», a déclaré Harold Noël lors d’une mêlée de presse.

M. Noël ne cache pas cependant qu’il est déçu de l’échéancier. Le ministre Bonnardel a dit faire tout ce qu’il pouvait pour gagner du temps mais au mieux, il estime pouvoir raccourcir les délais d’une «saison», voire une «demi-année» par rapport à la mise en service prévue à la fin 2027.

«Pour nous, six mois, ce n’est pas vraiment significatif... On reste quand même en 2027 mais ça confirme que ça va se terminer en 2027 par contre», relativise M. Noël, satisfait qu’il n’y ait pas de délais additionnels. «C’est clair qu’on met de la pression. Les limitations de charge (sur le pont actuel) créent des problèmes à plusieurs producteurs agricoles de l’Île d’Orléans.»

«On va être patients»

«Il sont sûrement capables d’aller plus vite mais aujourd’hui, tout est long puis avec la COVID, c’est encore pire, renchérit le maire de Sainte-Famille, Jean-Pierre Turcotte. On va être patients, on n’a pas le choix. Même si on critique, on ne peut pas aller plus vite. Le gouvernement, c’est lui qui décide».

Malgré l’attente, M. Turcotte encense aussi le design du futur pont. «C’est très bien et c’est mieux que ce qu’on pensait. C’est une belle structure et en ayant une ouverture vers le ciel, ça fait moins massif. C’est assez pour nos besoins. Même si on mettait plus de voies, il y a juste une voie rendu à l’Île.»

Un pont «sécuritaire» et bien éclairé

Plusieurs maires ont également noté le caractère «sécuritaire» de la future structure, qui comprendra une voie de circulation dans chaque direction avec un accotement et une voie cyclable et piétonnière protégée par un muret.

«C’est sûr que les voies sont un peu plus larges et s’il y a une urgence, ils sont capables de se tasser sur l’accotement et le pont ne sera pas bloqué, à moins qu’il y a un accident majeur. Les haubans sont à l’extérieur aussi donc s’il y a de la glace, ça ne tombera pas sur le pont», s’est réjouie la mairesse de Saint-François, Lina Labbé.

L’éclairage sobre des piliers du pont, la nuit, a également séduit les maires de l’île qui ont eu droit à une présentation privée du ministre Bonnardel juste avant l’annonce. «Selon ce qu’on a compris, ce n’est pas comme le pont Jacques-Cartier. Ça ne serait pas approprié dans le secteur mais on parle plus d’une brume pour mettre en valeur les piliers. C’est vraiment très beau», a exprimé le maire de Saint-Pierre Sylvain Bergeron.

– Avec la collabrotation de Marc-André Gagnon, Bureau parlementaire