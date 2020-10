Permis nécessaire pour la conduite hors route

La modernisation de la Loi sur les véhicules hors route, qui exigera notamment un permis de conduire et un meilleur encadrement quant à la location de ces machines, est applaudie par les fédérations de motoneigistes et de quadistes.

« Avant, la formation pour quelqu’un qui louait un quad, ça pouvait ressembler à “ça, ici, c’est le gaz et ça, c’est le brake”. Là, ça sera plus complet. Probablement une heure ou deux de formation. Ça va améliorer la sécurité », affirme le directeur général de la Fédération québécoise des clubs de quads, Danny Gagnon.

Jeudi, le ministre des Transports, François Bonnardel, a déposé le projet de loi 71 afin de moderniser la législation existante pour les véhicules hors route.

Notamment au menu : limite de vitesse abaissée ; permis de conduire obligatoire [le même que pour une voiture], cours pour les locataires de véhicules et une formation reconnue pour les guides d’excursion.

« Les guides doivent être formés pour bien encadrer un groupe. C’est pas toujours évident quand quelqu’un qui a payé 3000 $ pour louer sa machine décide qu’il veut passer devant [le guide] parce “qu’il dit qu’il connaît ça” », note M. Gagnon.

« Avec une tragédie comme on a connu l’hiver passé au Lac-Saint-Jean [où cinq touristes français et un guide sont morts], la nouvelle loi est plus précise sur les responsabilités des guides et des locateurs. On a même ajouté des amendes », explique quant à lui le directeur général de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), Stéphane Desroches.

Fini le party

Le Code de la sécurité routière sera aussi appliqué sur les sentiers notamment en ce qui concerne la limite d’alcool de 0,08 mg/100 ml de sang tolérée chez les conducteurs.

« On calcule près de 600 décès dans les 10 dernières années. Énormément de blessés graves. Sur la totalité ou la majorité de ces décès, il y avait 60 % de gens qui avaient consommé de l’alcool ; 40 % de ces personnes avaient une alcoolémie au-dessus de la limite permise. [...] Pour ceux qui faisaient de la vitesse, qui consommaient en sentier, bien le party est fini aujourd’hui », soutient M. Bonnardel.

