Le Québécois Jean-Sébastien Giguère avait réalisé une performance d’anthologie lors du printemps 2003 avec les Mighty Ducks d’Anaheim, si bien qu’il s’était mérité le titre de joueur le plus utile des séries éliminatoires. Et ce, même si aucun coéquipier n’était là pour le partager avec lui.

Et c’est compréhensible. Les Mighty Ducks venaient d’échapper la coupe Stanley lors du septième match de la finale face aux Devils du New Jersey de Martin Brodeur. Et comme la partie se déroulait au domicile des Devils, les joueurs de la formation californienne ne voulaient que quitter l’édifice.

Alors, ils sont tous retraités au vestiaire, sauf Giguère, qui est resté, seul de son camp, sur la patinoire pour recevoir le trophée Conn-Smythe des mains du commissaire, Gary Bettman.

«Les gars n’ont aucune idée que j’ai gagné le Conn-Smythe, a confié Giguère, jeudi, lors de l’émission Dave Morissette en direct sur les ondes de TVA Sports. À l’ancien aréna des Devils, en sortant de la patinoire, il y avait une table, où les gars faisaient leurs bâtons.

«Je suis sorti de la glace et il n’y avait personne pour m’aider, tout le monde était dans la chambre. Donc j’ai déposé le trophée sur la table, je ne voulais pas l’emmener dans la chambre, je ne trouvais pas ça approprié.»

Ainsi, le Québécois est rentré les mains vides dans le vestiaire.

«Je ne pouvais pas ramener un trophée individuel comme ça, a-t-il continué. Je l’ai déposé sur la table et je suis allé dans la chambre. Personne ne savait que j’avais gagné le Conn-Smythe pendant au moins 30 minutes. Les gars ont ensuite vu le trophée (sur la table) et ils ont réalisé que c’était moi qui l’avais gagné et ils sont venus me féliciter. Ce n’était pas vraiment un moment où l’on voulait se réjouir.»

En rétrospective, Giguère est fier de sa performance du printemps 2003. Toutefois, il échangerait volontiers son trophée Conn-Smythe contre la coupe Stanley.

«Il n’y a pas une journée qui ne passe pas que je n’échangerais pas ce trophée pour la coupe Stanley, a-t-il indiqué. Le hockey, c’est un sport d’équipe. Quand tu te rends jusqu’à un septième match de la finale, l’esprit d’équipe est tellement grand. Tu es allé à la guerre avec tes "chums" et tu as tellement souffert pendant ces deux mois-là, que de perdre dans ce septième match et d’avoir gagné le Conn-Smythe, et j’en suis fier aujourd’hui, mais j’aurais aimé mieux gagner la coupe Stanley. On joue pour ça.»

Par chance pour lui, Giguère a pu mettre la main sur le trophée quatre ans plus tard, alors que les Ducks ont défait les Sénateurs d’Ottawa en cinq matchs lors de la finale.

REUTERS/Mike Blake (UNITED STATES)

Une fin de carrière de rêve

Ce ne sont pas tous les athlètes qui ont la chance de prendre leur retraite de la façon dont ils veulent, loin de là.

L'ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey Jean-Sébastien Giguère, lui, a eu cette chance.

«Je me considère chanceux, j'ai pu prendre ma retraite quand j'ai décidé que c'était assez, a dit le Québécois de 43 ans, jeudi soir, à Dave Morissette en direct.

«J'ai joué mon dernier match contre les Ducks! Trois choses devaient se produire pour que je puisse jouer ce match puisqu'on avait encore des chances de participer aux séries, donc je me suis dit que ce serait impossible, mais finalement, tout est arrivé!»

Son dernier match contre les Canadiens, à Montréal, n'a toutefois pas aussi bien été...

«J'ai pu apprécier venir à Montréal une dernière fois, même si je me suis fait planter ce soir-là, a-t-il dit, en riant. On avait perdu 5-2 ou 6-2... c'était le retour de Patrick Roy en ville, derrière le banc, j'étais tellement déçu de ne pas avoir eu un bon match. Ce n'était pas de ma faute, mais c'était un match décevant.»

AFP

L’homme ou l’équipement

L’ex-gardien de but de la LNH Jean-Sébastien Giguère en doit une bonne à l’entraîneur François Allaire : les deux ont collaboré pendant 13 saisons, au sein de trois équipes, et le succès a souvent été au rendez-vous.

Allaire, un entraîneur de gardiens de but parmi les plus réputés, a évidemment appris un tas de choses à Giguère. Ce dernier, sous ses conseils, est entre autres devenu un gardien qui prenait beaucoup de place devant son filet, de par sa technique.

Mais certains détracteurs aimaient avancer que Giguère, plutôt que d’être un fin technicien, était surtout servi par la taille de son équipement.

Giguère et Allaire ont commenté ces accusations, jeudi, en entrevue à «Dave Morissette en direct».

«Tout le monde pensait que c'était à cause de son équipement, mais sa façon de faire, de remonter ses épaules, de jouer avec ses coudes, ça a fait en sorte que c'était un gardien imposant dans le filet», a souligné Allaire, qui se souvient bien de la faculté qu’avait le gardien québécois d’accorder peu de retours de lancer.

Giguère assure que de toute façon, l’idée de tricher le rendait très mal à l’aise. Ses équipements étaient «à la limite de la légalité», mais jamais illégaux, ce qui était de bonne guerre.

«Je vais être honnête, je n'ai jamais triché, je n'aurais pas été confortable de tricher», a-t-il assuré.

Les deux hommes ont révélé que les Ducks d’Anaheim avaient tout un budget voué à l’équipement des gardiens et qu’ils en ont fait bon usage au fil des années.