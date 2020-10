Quelque 90 chirurgies reportées par semaine à l’Hôtel-Dieu de Lévis

L’impact de la COVID-19 sur l’accès aux soins est bien réel pour des dizaines de patients qui, chaque semaine, voient leur chirurgie non urgente être reportée à l’Hôtel-Dieu de Lévis, en proie à une importante éclosion de coronavirus.

En moyenne, ce sont 90 opérations non urgentes qui doivent être reportées par semaine, indique Marco Bélanger, directeur général adjoint du Programme de santé physique générale et spécialisée au CISSS de Chaudière-Appalaches.

En date de vendredi, il y avait 57 cas actifs chez les usagers et 41 cas actifs chez les travailleurs en lien avec une éclosion qui dure depuis plus de trois semaines dans cet hôpital. Six personnes sont également décédées.

«Précaire»

«On est encore sous contrôle, mais ça demeure précaire», estime M. Bélanger. Selon lui, l’éclosion est terminée dans l’une des quatre unités de soins touchées. Si la situation est stable dans deux autres de ces unités, «il y en a une qui est plus active, où il y a encore quelques cas, un à deux par jour».

Un redéploiement des ressources entraîne la fermeture de quatre salles d’opération sur huit. La priorité est donnée aux chirurgies urgentes ou semi-urgentes.

Concernant le traitement des personnes atteintes de cancer, M. Bélanger assure que les délais ne se sont pas allongés. Par contre, le CISSS regarde la possibilité de transférer certains patients vers les blocs opératoires des hôpitaux de Montmagny, Saint-Georges et Thetford Mines.

«Selon les types de cancer, il y a une évaluation médicale et une priorisation qui se font. S’il y a des cancers évolutifs rapides où il faut que les gens aient accès au bloc opératoire, on va leur donner accès et on va les prioriser sans problème», insiste M. Bélanger.

Bilan régional

Le niveau de transmission du virus demeure élevé dans la région de Chaudière-Appalaches, où encore 88 nouveaux cas d’infection ont été confirmés vendredi. Aucun décès ne s’est ajouté.

Sur la rive nord du fleuve, la Capitale-Nationale a vu son bilan quotidien diminuer pour une troisième journée consécutive. On y compte 117 cas de COVID-19 supplémentaires, soit une cinquantaine de cas en moins que la veille, en plus de déplorer trois nouveaux décès.