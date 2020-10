Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 24 octobre:

«Bien»

Les grands-parents sont le centre d’attention du plus récent rendez-vous avec Saskia Thuot. L’auteur Simon Boulerice s’en est inspiré pour rédiger «La grève des câlins», la comédienne Jessica Barker pose un regard comique sur eux alors que la psychologue Nadia Grenier aborde leur important rôle.

Samedi, 10 h, TVA.

«Hochelaga, terre des âmes»

Le film historique de François Girard était le choix du Canada pour représenter le pays dans la course aux Oscars 2017. Des secrets du passé d’un archéologue mohawk remontent à la surface quand ce dernier découvre de nombreux objets dans le sol montréalais, après l’affaissement d’un terrain.

Samedi, 12 h, ARTV.

Marathon «Manon, sauve mon sous-sol!»

Manon Leblanc a du pain sur la planche pour redonner vie à d’affreux salons, que ce soit pour une famille de cinq enfants, un père et sa fille ou encore deux soeurs qui n’ont pas les mêmes habitudes de vie. Cinq épisodes diffusés en rafale.

Samedi, dès 15 h 30, Canal Vie.

«Le grand show»

L’émission française a réuni plusieurs artistes de renom sur son plateau le temps de duos marquants. Le moment est venu de revivre la rencontre entre Johnny Hallyday et Céline Dion, celle de Patrick Bruel et Julien Doré, ou de réentendre les voix de Julien Clerc, Carla Bruni et Véronique Sanson.

Samedi, 20 h, TV5.

«Cette année-là»

On replonge dans le tournant du nouveau millénaire, en l’an 2000, grâce à Marc Labrèche, son équipe et leurs invités: l’acteur Luc Picard et le romancier Patrick Senécal. L’animateur, passionné de sketchs et d’imitations, se plaît à imaginer une entrevue mettant en vedette Marina Orsini et Nicola Ciccone.

Samedi, 20 h, Télé-Québec.

«L’ascension du chevalier noir»

Justicier à la retraite, Bruce Wayne se voit forcé d’enfiler son costume de Batman afin de mettre fin aux actes violents commis par un terroriste appelé Bane, à Gotham City. Superproduction de Christopher Nolan mettant en vedette Christian Bale, Tom Hardy et Anne Hathaway.

Samedi, 20 h 45, Noovo.

«Grindhouse présente: À l’épreuve de la mort»

Suspense écrit et réalisé par Quentin Tarantino. Le cinéaste a fait appel à Kurt Russell pour incarner un cascadeur aux idées tordues souhaitant voler la vie de jeunes femmes en provoquant des accidents derrière le volant de sa voiture.

Samedi, 22 h, addikTV.