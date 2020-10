Récolte de saveurs

Tous les jours de la semaine, Le Grand Marché de Québec accueille le public en quête de produits frais et spécialisés. Il est toujours temps de profiter de la saison des récoltes qui tirera bientôt à sa fin pour faire place à la très animée période des Fêtes. Producteurs, transformateurs et artisans de la ville de Québec y trouveront alors une formidable vitrine pour proposer leur offre festive, alors que la clientèle y dénichera une foule d’idées pour garnir sa table des Fêtes et faire plaisir aux êtres chers.

Le Grand Marché permet à la population de faire ses emplettes en toute confiance malgré la pandémie, grâce à ses larges corridors entre chacun des kiosques et aux nombreuses mesures mises en place pour empêcher la propagation du virus : le nettoyage minutieux des multiples surfaces est accru depuis le printemps dernier, plusieurs distributeurs d’antiseptique ont été installés aux entrées et le port du couvre-visage est obligatoire.

Situé dans le Pavillon du commerce sur le site d'ExpoCité, Le Grand Marché compte 32 marchands permanents ainsi que 80 étals saisonniers. Pôle d’innovation et de recherche, il favorise le démarrage d’entreprises et la commercialisation de nouveaux produits. Animé et éducatif, il propose plusieurs activités pour la famille. Pour vous mettre l’eau à la bouche: legrandmarchedequebec.com