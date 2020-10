Réjouissances automnales au jardin

Nous vivons actuellement un automne bien étrange. Avec ce reconfinement hésitant et cette Halloween incertaine, on ne peut pas dire que l’ambiance est des plus joviales...

Faites fi de la morosité ambiante et mettez de la gaieté dans votre jardin et autour de votre maison en y créant des arrangements automnaux dynamiques et attrayants !

Vous trouverez dans cette chronique quelques idées d’arrangements de plantes en contenant qui vous permettront de souligner l’automne et l’Halloween à votre façon !

Vous n’avez qu’à vous rendre dans votre jardinerie locale pour vous procurer les végétaux suggérés dans cet article. S’ils ne sont pas disponibles, n’hésitez pas à les remplacer par d’autres plantes automnales dont l’allure est semblable.

Végétaux résistants

La majorité des végétaux qui composent les arrangements présentés ici resteront en bon état jusqu’en novembre et probablement même encore lorsque la neige sera tombée en décembre.

Certaines plantes qui composent ces arrangements, telles les bruyères, les heuchères et les graminées, sont vivaces sous notre climat. Toutefois, afin qu’elles puissent bien résister à l’hiver, il faudra idéalement les transplanter en pleine terre avant le gel du sol.

Potée automnale comestible

Photo courtoisie

Cet arrangement en pot très attrayant est en partie constitué de plantes comestibles. En effet, bien qu’il soit particulièrement décoratif, le chou de Savoie « Famosa » est tout à fait comestible. De plus, les cultivars de pensée et de violette présents dans ce contenant arborent des fleurs au goût légèrement sucré.

Liste des plantes

Chou de Savoie « Famosa » – 2 plants Fusain de Fortune « Canadale Gold » – 1 plant Muflier MontegoTM « Yellow » – 1 plant Pensée DeltaTM « Premium Pure Yellow » – 2 plants Violette PennyTM « Red Blotch » – 3 plants

Finale théâtrale

Photo courtoisie

Cet aménagement est très dynamique grâce à une association audacieuse de formes, de textures et de couleurs, dont le flamboyant feuillage du croton est l’élément central. Le mariage du croton « Petra » à la stipe « Sirocco », aux fines feuilles orangées, du carex « Bronzita » (aussi appelé laîche « Bronzita »), au feuillage retombant, et de l’heuchère « Southern Comfort », une vivace aux grandes feuilles de couleur cuivrée, produit un effet particulièrement exubérant et théâtral.

Liste des plantes

Carex « Bronzita » – 1 plant Croton « Petra » – 1 plant Heuchère « Southern Comfort » – 1 plant Stipe « Sirocco » – 1 plant

Spectaculaire fin de saison

Photo courtoisie

Cette composition tire son dynamisme d’une association originale de formes, de textures et de couleurs. Le dense feuillage vert de l’euphorbe « Efanthia » et les feuilles pourpres ondulées de l’heuchère « Blondie » offrent un magnifique contraste avec les feuilles rouges effilées de l’impérata « Red Baron » qui jaillissent à l’arrière de cet arrangement. Notez que les tiges rouges de l’euphorbe font écho au feuillage de la graminée.

Liste des plantes

Euphorbe « Efanthia » – 2 plants Heuchère « Blondie » – 3 plants Impérata « Red Baron » – 3 plants

Jovialité automnale

Photo courtoisie

Ce mariage de végétaux automnaux pimpant est composé de choux décoratifs « Dynasty Red » dont la vive coloration magenta contraste avec les fleurs orange et jaunes des chrysanthèmes d’automne. Puisqu’il fleurit tardivement lorsqu’on le taille au début de l’été, on a aussi intégré du lavandin « Dutch », ajoutant ainsi au charme de cet arrangement.

Liste des plantes

Chou décoratif « Dynasty Red » – 4 plants Chrysanthème d’automne « Blazing Orange » ou « Goldcrest Yellow » – 2 plants Lavandin « Dutch » – 2 plants Lierre commun – 5 plants

Automne shabby chic

Photo courtoisie

Cet arrangement en pot est constitué uniquement de plantes aux fleurs et aux feuilles blanches ou pourpres. Outre les choux décoratifs « Tokyo White » et l’heuchère « Amethyst Myst », dont les couleurs sont très saturées, notez la présence de la bruyère d’automne « Alba Erecta », aux fleurs blanches, du fusain de Fortune « Emerald Gaiety » et du pennisetum soyeux « Rubrum Minimus », deux arbustes et une graminée conférant mouvement et volume à cette composition. L’utilisation d’un contenant métallique rouillé donne à l’ensemble une allure quelque peu shabby chic.

Liste des plantes

Bruyère d’automne « Alba Erecta » – 2 plants Chou décoratif « Tokyo White » – 2 plants Fusain de Fortune « Emerald Gaiety » – 1 plant Heuchère « Amethyst Myst » – 1 plant Pennisetum soyeux « Rubrum Minimus » – 2 plants

Arrière-saison champêtre

Photo courtoisie

Cet arrangement où figurent des fleurs orange et roses produit un effet vibrant empreint de beaucoup de vivacité. Pour accentuer le contraste entre les végétaux, des graminées ont été ajoutées à l’ensemble. Le vieux boisseau de pommes, qui fait office de contenant, donne une allure champêtre à cette composition automnale.

Liste des plantes

Bruyère d’automne « Devon » – 3 plants Carex de Buchanan – 1 plant Chrysanthème d’automne « Fall Concerto » – 1 plant Impérata « Red Baron » – 2 plants

Équinoxe classique

Photo courtoisie

Il se dégage beaucoup de classe et de noblesse de cet arrangement en contenant. De plus, le contraste vif entre les fleurs rose corail de l’agastache « Sonoran Sunset » et le feuillage fin de la stipe « Sirocco », une graminée aux riches reflets orangés, confère beaucoup de dynamisme à cette association automnale.

Liste des plantes